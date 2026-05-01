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Région de Mopti : Les FAMa enregistrent un nouveau succès opérationnel à Gomozogou
Publié le vendredi 8 mai 2026  |  L’Essor
Patrouille
© aBamako.com par STR
Patrouille Mixte à Gao
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Dans un communiqué rendu public ce jeudi, l’État-major général des armées a annoncé que les vecteurs aériens des FAMa ont mené avec succès une opération ciblée contre les groupes armés terroristes hier mercredi 6 mai.


Selon la hiérarchie militaire, l’opération s’est déroulée à quelques km d'Ouro Modi, dans la localité de Gomozogou, région de Mopti. 
 Elle a permis de neutraliser une dizaine de terroristes et de détruire leurs moyens logistiques notamment des motos.  Le communiqué précise qu’une opération de reconnaissance menée dans la même localité de Gomozogou a ciblé, lors d'une frappe conduite avec succès, plusieurs motos appartenant aux groupes armés terroristes.  Selon l’état-major ces opérations menées avec succès s’inscrivent dans le cadre des missions de reconnaissance offensive en cours sur l'ensemble du territoire national.  A la suite de ces résultats, le chef d'État-major général des armées a félicité les FAMa pour leur détermination et leur engagement sans faille au service de la défense nationale.
Alassane CISSOUMA
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L’Essor N° 17187 du 17/5/2012

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