Région de Mopti : Les FAMa enregistrent un nouveau succès opérationnel à Gomozogou - abamako.com

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News Région Article Région Région de Mopti : Les FAMa enregistrent un nouveau succès opérationnel à Gomozogou Publié le vendredi 8 mai 2026 | L’Essor

© aBamako.com par STR

Patrouille Mixte à Gao

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Dans un communiqué rendu public ce jeudi, l’État-major général des armées a annoncé que les vecteurs aériens des FAMa ont mené avec succès une opération ciblée contre les groupes armés terroristes hier mercredi 6 mai.





Selon la hiérarchie militaire, l’opération s’est déroulée à quelques km d'Ouro Modi, dans la localité de Gomozogou, région de Mopti.

Elle a permis de neutraliser une dizaine de terroristes et de détruire leurs moyens logistiques notamment des motos. Le communiqué précise qu’une opération de reconnaissance menée dans la même localité de Gomozogou a ciblé, lors d'une frappe conduite avec succès, plusieurs motos appartenant aux groupes armés terroristes. Selon l’état-major ces opérations menées avec succès s’inscrivent dans le cadre des missions de reconnaissance offensive en cours sur l'ensemble du territoire national. A la suite de ces résultats, le chef d'État-major général des armées a félicité les FAMa pour leur détermination et leur engagement sans faille au service de la défense nationale.

Alassane CISSOUMA

