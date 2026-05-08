Attaques au Mali : six camions marocains incendiés sur un corridor stratégique vers Bamako - abamako.com

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News Région Article Région Attaques au Mali : six camions marocains incendiés sur un corridor stratégique vers Bamako Publié le vendredi 8 mai 2026 | aBamako.com

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Une nouvelle attaque contre des transporteurs marocains a frappé l’ouest du Mali. Six camions transportant des denrées alimentaires ont été incendiés le 6 mai sur l’axe reliant la Mauritanie au Mali, dans une zone marquée par une forte activité de groupes armés affiliés au jihadisme sahélien.



L’attaque s’est produite entre Gogui Zammal, à la frontière mauritanienne, et le village malien de Gogui, dans la région de Nioro du Sahel. Selon des informations rapportées par le média marocain Le360, citant une responsable de l’Union des conducteurs routiers de l’Afrique de l’Ouest, de la Mauritanie et du Maroc (UCRAO) au Mali, les assaillants ont intercepté les véhicules avant d’y mettre le feu.



Les camions, en route vers Bamako, transportaient principalement des produits alimentaires destinés à l’approvisionnement du marché malien. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des hommes armés s’en prenant aux réservoirs de carburant des poids lourds, provoquant de violents incendies.



Selon les premières informations, aucun chauffeur marocain n’a été tué ou blessé lors de l’attaque.



Les soupçons se dirigent vers la Katiba Macina, branche du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), actif dans plusieurs régions du Mali. Cette organisation multiplie depuis plusieurs mois les opérations contre les axes logistiques et les infrastructures de transport, dans une stratégie visant à fragiliser les circuits d’approvisionnement du pays.



Dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, les corridors reliant la Mauritanie au Mali demeurent essentiels pour l’économie malienne, fortement dépendante des flux commerciaux régionaux. Ces routes sont toutefois devenues des zones à haut risque, régulièrement ciblées par des groupes armés opérant dans l’espace sahélien.



Les acteurs du secteur du transport dénoncent également le non-respect de certaines mesures de sécurité. Selon l’UCRAO, plusieurs transporteurs continuent d’emprunter des itinéraires sensibles sans intégrer les convois sécurisés mis en place par les Forces armées maliennes, malgré les consignes officielles.



Cette attaque rappelle la vulnérabilité persistante des échanges commerciaux dans le Sahel. En janvier 2025 déjà, des camions marocains avaient été attaqués près de Nioro du Sahel, tandis que plusieurs chauffeurs avaient été enlevés dans la zone des trois frontières entre le Niger et le Burkina Faso.



Au-delà des pertes matérielles, ces attaques soulignent les défis croissants auxquels sont confrontés les opérateurs économiques dans une région où l’insécurité continue de menacer les chaînes d’approvisionnement et la libre circulation des marchandises.





KM