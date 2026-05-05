Gao : 32 civils blessés dont 7 morts au cours des attaques terroristes du 25 avril - abamako.com

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News Politique Article Politique Gao : 32 civils blessés dont 7 morts au cours des attaques terroristes du 25 avril Publié le vendredi 8 mai 2026 | L’Essor

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Le comité régional de crise et des catastrophes s’est réuni, jeudi 7 mai, dans la salle de conférence du gouvernorat de Gao sous la présidence du conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Gao, Alhader Amadou Bella en présence du directeur régional du développement social et de l’économie solidaire, Hamadoun Traoré, ainsi que des responsables de services régionaux et ceux des Forces de défense et de sécurité.





L’objectif de la rencontre était de faire le bilan des victimes des attaques terroristes qui ont visé plusieurs zones de la région de Gao, le 25 avril dernier. L’hôpital Hangadoumbo Moulaye Touré de Gao a accueilli 32 civils blessés par balle dont 7 ont succombé. Parmi les victimes figurent deux enfants.

Le directeur régional du développement social et de l’économie solidaire, Hamadoun Traoré a indiqué que sa structure, avec l’appui de son partenaire Unicef, a assisté les familles de toutes les victimes en leur offrant des kits composés des nattes, couvertures, savons et récipients.

Le représentant du gouverneur, Alhader Amadou Bella, a salué les participants pour avoir répondu massivement à la réunion du comité de gestion de crise et de catastrophe. «Ce qui est demandé au comité de gestion de crise et de catastrophe, c’est d’informer et de donner les cas de toutes les victimes des attaques terroristes du 25 avril 2026», a-t-il insisté, tout en invitant tous les services régionaux à faire des recommandations pertinentes qui seront remontées aux plus hautes autorités.

Abdrahamane TOURE / AMAP - Gao

