Recomposition stratégique au sommet de l’armée malienne Assimi Goïta prend la Défense ! - abamako.com

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News Politique Article Politique Recomposition stratégique au sommet de l’armée malienne Assimi Goïta prend la Défense ! Publié le vendredi 8 mai 2026 | Aujourd`hui

© Autre presse par DR

Arrivée du Général d’Armée Assimi GOÏTA à Moscou en Russie.

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Le général Oumar Diarra, un technicien de la guerre asymétrique, en appui !



Vers un nouveau système sécuritaire centré sur le commandement unifié





Le Mali est entré dans une nouvelle phase de son histoire sécuritaire. A la suite des attaques terroristes coordonnées du 25 avril 2026, ayant coûté la vie au ministre de la Défense, le général Sadio Camara, le président de la Transition, Assimi Goïta, a décidé de prendre personnellement les rênes de l'appareil militaire. Par décret présidentiel en date du 4 mai 2026, il cumule désormais les fonctions de chef de l'Etat et de ministre de la Défense et des Anciens combattants. Dans le même élan, le chef d'Etat-major général des armées, Oumar Diarra, a été nommé ministre délégué auprès du ministre de la Défense. Cette double décision, qualifiée de "stratégique" par les autorités, intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement sensible, marqué par des attaques simultanées d'envergure nationale.



Officier des forces spéciales, Assimi Goïta s'est imposé comme l'homme fort du Mali depuis les coups d'Etat de 2020 et 2021. Devenu président de la Transition, il a toujours placé la question sécuritaire au centre de son action politique.



Son parcours est marqué par une expérience opérationnelle dans les unités d'élite ; une implication directe dans la lutte contre le terrorisme et une volonté affirmée de souveraineté militaire, notamment à travers la diversification des partenariats sécuritaires. Sous son leadership, le Mali a engagé une montée en puissance de ses Forces armées, avec un accent sur la reconquête du territoire ; la réduction de la dépendance extérieure et la restructuration de la chaîne de commandement.



Assimi Goïta : architecte d'un pouvoir militaro-stratégique centralisé





La décision d'Assimi Goïta de cumuler les fonctions de chef de l'Etat et de ministre de la Défense ne relève pas d'un simple ajustement administratif. Elle s'inscrit dans une logique de transformation profonde de la gouvernance sécuritaire du Mali, marquée par la concentration du pouvoir, la militarisation de l'Etat et une redéfinition doctrinale de la guerre.



Formé dans les grandes écoles militaires maliennes (Prytanée militaire de Kati, Emia de Koulikoro), Assimi Goïta est avant tout un officier opérationnel issu des forces spéciales, habitué aux terrains difficiles et aux logiques de combat asymétrique.



Son ascension politique n'est pas classique : acteur central du coup d'Etat de 2020, artisan du second coup de 2021, puis consolidateur du pouvoir militaire jusqu'à devenir chef de l'Etat.



Cette trajectoire révèle une constante : le pouvoir est conçu comme un prolongement du commandement militaire. Ce n'est donc pas un président civil qui supervise l'armée, mais un chef militaire qui gouverne l'Etat comme un théâtre d'opérations.



En se nommant ministre de la Défense, le général d'armée Goïta franchit un cap décisif : il cumule désormais les fonctions de chef de l'Etat, de chef suprême des Armées et de responsable politique et administratif de la défense. Cette concentration est assumée comme une réponse à la crise sécuritaire. Ce modèle correspond à une doctrine bien connue en temps de guerre : l'unité de commandement vaut efficacité opérationnelle.



Dans un contexte où les attaques sont simultanées et coordonnées, où plusieurs groupes armés coopèrent et où des soupçons de complicités internes existent, le président de la Transition cherche à réduire les délais de décision, à éviter les conflits hiérarchiques et à contrôler directement l'appareil sécuritaire. On passe ainsi d'un système bureaucratique à un système de commandement vertical et réactif.Son discours et ses décisions montrent une évolution claire : le Mali n'est plus dans une logique de gestion de crise, mais dans une logique de guerre durable. Après les attaques d'avril 2026, il promet de "neutraliser" les groupes armés et de poursuivre les opérations jusqu'au bout.





Cela implique une militarisation accrue de l'Etat, la mobilisation permanente des forces et l'acceptation d'un conflit long. Le général d'armée Assimi Goïta adopte ainsi une posture de chef de guerre, et non plus seulement de chef d'Etat.



Depuis son arrivée au pouvoir, Assimi Goïta a profondément réorienté la stratégie sécuritaire du Mali : rupture avec certains partenaires traditionnels, rapprochement avec de nouveaux alliés, notamment la Russie et discours récurrent sur la souveraineté et le refus de l'ingérence.



Ce positionnement traduit une doctrine claire : la sécurité nationale ne peut dépendre d'acteurs extérieurs.



Ce qui se joue aujourd'hui dépasse une simple nomination. Assimi Goïta redéfinit la fonction présidentielle au Mali.



Oumar Diarra : un technicien de la guerre asymétrique



A ses côtés, le général de division Oumar Diarra apparaît comme un choix cohérent et stratégique.



Chef d'Etat-major général des armées, officier d'infanterie formé selon des standards internationaux, il est reconnu pour sa maîtrise des opérations militaires complexes, son approche analytique des conflits asymétriques et sa capacité à coordonner les opérations sur le terrain.





Sous son commandement, les Forces armées maliennes (FAMa) ont connu : une montée en puissance opérationnelle, une amélioration de la coordination des unités et des gains tactiques face aux groupes armés terroristes.



Il s'est également illustré par un discours ferme sur la protection des civils et la nécessité d'adapter les stratégies face à des ennemis en mutation.



Un nouveau système de défense : les grandes orientations



La nomination conjointe de ces deux figures militaires annonce l'émergence d'un nouveau système de défense articulé autour de plusieurs axes majeurs :



- Centralisation du commandement



Le cumul des fonctions par Assimi Goïta permet une prise de décision rapide, réduisant les délais entre stratégie politique et action militaire.



- Coordination renforcée terrain-politique



Avec le général Oumar Diarra comme ministre délégué, un lien direct est établi entre la planification stratégique (au sommet de l'Etat) et l'exécution opérationnelle (sur le terrain).



Adaptation à une menace hybride





Les attaques du 25 avril 2026 ont démontré la capacité de coordination entre groupes jihadistes et mouvements rebelles.



Le nouveau dispositif vise donc une réponse plus flexible, une meilleure anticipation des attaques simultanées et une intelligence militaire renforcée.



Montée en puissance des FAMa



L'objectif est clair : faire des Forces armées maliennes une armée capable de tenir le terrain de manière autonome, de mener des opérations offensives prolongées et de sécuriser durablement les zones reconquises.



Souveraineté et partenariats ciblés



Dans la continuité des orientations précédentes, le Mali entend consolider ses alliances stratégiques, réduire la dépendance aux forces étrangères et privilégier une coopération militaire "choisie".



Une réponse à une crise multidimensionnelle



Les attaques d'avril 2026 ont révélé une réalité inquiétante : la convergence de plusieurs menaces (groupes jihadistes, séparatistes et instabilités internes).





Face à cela, la réforme engagée par Assimi Goïta vise à restaurer l'autorité de l'Etat ; reprendre l'initiative militaire et rassurer une population éprouvée.



Une refondation militaire en marche



Avec Assimi Goïta à la tête du ministère de la Défense et Oumar Diarra comme bras opérationnel, le Mali entre dans une nouvelle ère sécuritaire.



Ce tandem incarne une doctrine claire : reprendre le contrôle total de la défense nationale pour faire face à une guerre devenue plus complexe, plus diffuse et plus dangereuse.







El Hadj A.B. HAIDARA



