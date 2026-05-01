Liberté de la presse : La Maison de la presse appelle à la clémence et à la responsabilité - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Liberté de la presse : La Maison de la presse appelle à la clémence et à la responsabilité Publié le vendredi 8 mai 2026 | Aujourd`hui

Tweet



A l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Maison de la presse interpelle la justice sur le cas Youssouf Sissoko..

A l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Maison de la presse interpelle la justice sur le cas Youssouf Sissoko, réclame des avancées dans l'affaire Birama Touré et appelle les journalistes à un sursaut éthique dans un contexte sécuritaire tendu.





Dans une déclaration à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Maison de la presse du Mali a de nouveau demandé la clémence de la justice pour la libération de Youssouf Sissoko, tout en exigeant le respect de la loi n°00-46/AN-RM du 7 juillet 2000 portant régime de la presse et des délits de presse au Mali dans les procédures judiciaires concernant les journalistes. Elle a également invité les autorités à tout mettre en œuvre pour retrouver les confrères enlevés et souhaite la levée des obstacles afin que l'affaire Birama Touré connaisse son épilogue.



Dans sa déclaration, la Maison de la presse du Mali s'est dite consciente que le paysage médiatique malien, riche de sa diversité et vivant dans ses expressions, constitue un pilier essentiel de la démocratie et le reflet fidèle de notre société. Elle ajoute que la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai, offre un moment unique pour réaffirmer l'engagement des professionnels des médias en faveur de la liberté, de l'indépendance, du professionnalisme et de la responsabilité.



Selon elle, l'édition 2026 intervient dans un contexte national difficile, marqué par de récentes attaques terroristes qui ont endeuillé la nation malienne. Ce contexte douloureux impose de repenser les formes de commémoration, en privilégiant le recueillement, la réflexion et l'engagement pour la paix.



Se référant au thème international "Façonner un avenir en paix", qui interpelle directement la responsabilité des médias dans la prévention des conflits, la promotion du dialogue et le renforcement du vivre-ensemble, la Maison de la presse condamne les attaques terroristes et s'incline devant la mémoire des victimes. Elle exprime sa compassion aux familles endeuillées et sa solidarité au peuple malien.





Avant de rendre hommage aux journalistes et professionnels des médias qui, malgré les risques, poursuivent leur mission d'information, contribuant à maintenir le lien social et à éclairer les citoyens.



Par ailleurs, elle sollicite à nouveau la clémence de la justice pour la libération de Youssouf Sissoko et insiste sur le respect des textes encadrant les délits de presse. Elle appelle aussi à des efforts accrus pour retrouver les confrères enlevés et à lever les obstacles dans l'affaire Birama Touré.



La Maison de la presse rappelle que la liberté de la presse est un droit fondamental, garant de la transparence, de la démocratie et de l'Etat de droit. Mais elle souligne que cette liberté implique une responsabilité accrue, notamment en période de crise, où l'information peut influencer les comportements collectifs. Elle appelle les journalistes à faire de la vérité une exigence absolue : la rigueur dans la collecte, la vérification et le traitement de l'information doit primer sur toute course à la rapidité ou à l'audience. Diffuser des informations non vérifiées met en danger la stabilité sociale.



Elle exhorte également à lutter activement contre la désinformation, en vérifiant et recoupant toute information douteuse afin de préserver le droit des citoyens à une information fiable.



Privilégier les contenus qui apaisent



La faîtière de la presse malienne appelle les journalistes à promouvoir la paix, l'unité nationale et le vivre-ensemble. Les médias doivent être des acteurs de cohésion sociale en privilégiant des contenus qui apaisent et favorisent le dialogue. Elle insiste aussi sur le respect des droits humains et de la dignité des personnes, notamment en période de crise, en évitant toute stigmatisation et en protégeant les personnes vulnérables. La responsabilité sur les plateformes numériques est également évoquée : les réseaux sociaux exigent la même rigueur déontologique que les médias traditionnels. La Maison de la presse insiste sur la nécessité de distinguer clairement information et opinion, condition essentielle de la crédibilité des médias, et appelle à rejeter le sensationnalisme.





Les médias, un levier de paix



Dans ce contexte, elle rappelle que les médias peuvent être soit un levier de paix, soit un facteur d'instabilité. Elle réaffirme son engagement pour une presse libre, le renforcement des capacités des journalistes et la promotion d'une information de qualité. Elle appelle enfin tous les acteurs des médias à s'unir autour des valeurs fondamentales du métier pour contribuer à un avenir de paix.







Boubacar Païtao



