Armée : Elisée Jean DAO prend officiellement le commandement - abamako.com

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News Politique Article Politique Armée : Elisée Jean DAO prend officiellement le commandement Publié le vendredi 8 mai 2026 | aBamako.com

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Le Général de Division Oumar DIARRA a officiellement transmis le commandement à son successeur, le Général de Division Elisée Jean DAO, désormais nommé Chef d’État-major général des Armées.



Élevé à titre exceptionnel au grade de Général de Division lors du Conseil des ministres du mercredi 6 mai 2026, Elisée Jean DAO accède ainsi à l’une des plus hautes responsabilités militaires du pays.

À la tête des Forces armées, il aura pour principales missions de coordonner les opérations militaires, renforcer la sécurité nationale et poursuivre les efforts de stabilisation du pays.



Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans la continuité du commandement militaire et l’engagement des autorités en faveur de la paix et de la sécurité nationale.