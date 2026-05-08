Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Armée : Elisée Jean DAO prend officiellement le commandement
Publié le vendredi 8 mai 2026  |  aBamako.com
Comment


Le Général de Division Oumar DIARRA a officiellement transmis le commandement à son successeur, le Général de Division Elisée Jean DAO, désormais nommé Chef d’État-major général des Armées.

Élevé à titre exceptionnel au grade de Général de Division lors du Conseil des ministres du mercredi 6 mai 2026, Elisée Jean DAO accède ainsi à l’une des plus hautes responsabilités militaires du pays.
À la tête des Forces armées, il aura pour principales missions de coordonner les opérations militaires, renforcer la sécurité nationale et poursuivre les efforts de stabilisation du pays.

Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans la continuité du commandement militaire et l’engagement des autorités en faveur de la paix et de la sécurité nationale.
Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment