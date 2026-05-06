Le Russe Sidi Coulibaly : « Aujourd’hui, les terroristes veulent faire à Bamako ce qui a été fait à Leningrad, mais les Maliens ne l’accepteront pas » - abamako.com

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News Société Article Société Le Russe Sidi Coulibaly : « Aujourd’hui, les terroristes veulent faire à Bamako ce qui a été fait à Leningrad, mais les Maliens ne l’accepteront pas » Publié le vendredi 8 mai 2026 | le credo

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L’Association African Initiative a organisé, ce vendredi à son siège, une grande rencontre à l’occasion de la célébration de la Journée de la victoire russe sur l’Allemagne nazie.



Au cours de cette cérémonie, Sidi Coulibaly a expliqué que cette journée représente une grande fête en Russie. Selon lui, il s’agit du jour marquant la victoire russe sur l’Allemagne nazie jusqu’à Berlin, entraînant la chute du régime de Hitler.



Dans son intervention, il a également présenté le contenu d’un livre retraçant le blocus de Leningrad, aujourd’hui appelée Saint-Pétersbourg. Il a indiqué que la ville avait été bloquée pendant plusieurs jours et que les conséquences avaient été catastrophiques, avec plus d’un million de morts.

Sidi Coulibaly a ajouté que cette période difficile s’était déroulée durant l’hiver, dans des conditions extrêmement dures pour les populations russes.



Faisant un parallèle avec la situation actuelle du Mali, il a déclaré : « Aujourd’hui, les blocus qui ont été faits à Leningrad, les terroristes veulent faire la même chose à Bamako, mais les Maliens n’acceptent pas que cela se passe. »



La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère de solidarité et de mémoire historique, autour des sacrifices du peuple russe durant la Seconde Guerre mondiale et des défis sécuritaires auxquels le Mali est confronté aujourd’hui.