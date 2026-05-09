Présence ukrainienne au Sahel : de nouvelles révélations sur des opérations aux côtés des rebelles touaregs - abamako.com

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News Politique Article Politique Présence ukrainienne au Sahel : de nouvelles révélations sur des opérations aux côtés des rebelles touaregs Publié le samedi 9 mai 2026 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Soldats du MNLA à Kidal le 4 février 2013.

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Selon des informations relayées par une source sécuritaire française, des unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, opéreraient discrètement au Sahel en coordination avec des rebelles touaregs opposés aux autorités de Bamako. Parmi ces éléments figureraient plusieurs anciens légionnaires ukrainiens francophones ayant servi dans la Légion étrangère française.



L’objectif de cette coopération serait d’affaiblir les forces russes présentes au Mali, notamment les ex-combattants du groupe Russe désormais intégrés à l’Africa Corps, alliés des autorités maliennes

Ces révélations indiquent également qu’un plan ukrainien visant à repousser l’influence russe au Sahel aurait déjà été proposé à Paris l’année dernière, sans suite officielle pour des raisons sécuritaires et diplomatiques.

Interrogé sur le sujet, le ministère français des Armées a déclaré que les anciens légionnaires ukrainiens agissaient désormais de leur propre initiative et qu’aucun autre commentaire ne serait fait.