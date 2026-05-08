Formation des pèlerins du Hadj 2026 : Chaque pèlerin invité à être un ambassadeur du Mali - abamako.com

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News Société Article Société Formation des pèlerins du Hadj 2026 : Chaque pèlerin invité à être un ambassadeur du Mali Publié le samedi 9 mai 2026 | Aujourd`hui

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La cérémonie de clôture des sessions de formation et de sensibilisation des pèlerins inscrits pour le Hadj 2026 s'est tenue le jeudi 30 avril 2026 au Centre international de conférences de Bamako (CICB).



Cette cérémonie de clôture a enregistré la présence du chargé d'affaires du Royaume d'Arabie saoudite au Mali, Kalid Teymani, du directeur général de la Maison du Hadj, des représentants du Haut conseil islamique et des agences privées de voyages. La rencontre était placée sous la présidence du chef de cabinet du ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes Cheick Oumar Traoré.





A l'ouverture, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes civiles et militaires des récents événements tragiques survenus dans le pays.



La cérémonie a été marquée par une table ronde animée par Issouf Samassa, avec la participation des sous-commissions techniques (santé, religieux, sécurité et transports).



Une projection vidéo en bambara a permis de sensibiliser les futurs pèlerins aux comportements à adopter, notamment en matière de prévention sanitaire.



Intervenant au nom des spécialistes de santé, Dr. Cissé Oumou Traoré a mis en garde contre la grippe en Arabie saoudite, soulignant que sa souche diffère de celle observée au Mali et que la vaccination, bien qu'utile, ne garantit pas une protection totale. Dans le même sens, Mountaga Bah et Souleymane Dembélé ont insisté sur l'importance des mesures préventives, dont le port du masque et le respect des règles d'hygiène.



Les questions sécuritaires ont également été abordées. Coumba Touré a appelé les pèlerins à la vigilance, notamment en évitant les foules et en respectant strictement les consignes. Elle a détaillé les dispositifs sécuritaires et les procédures d'embarquement, précisant que la Maison du Hadj reste le point unique de départ. Au plan spirituel, les intervenants ont rappelé que le Hadj n'est pas un voyage touristique, mais un acte de foi exigeant humilité, discipline et recueillement. Un accent particulier a été mis sur la journée d'Arafat, moment central du pèlerinage.



Prenant la parole au nom des agences de voyages, Amadou Maïga a salué les efforts constants d'amélioration des conditions du Hadj, tout en encourageant la poursuite et l'élargissement des formations. Le porte-parole des pèlerins Issiaka Traoré a, quant à lui, exprimé sa gratitude pour la qualité de l'encadrement reçu, invitant ses pairs à adopter un comportement exemplaire en terre sainte. Le Représentant des agences de voyage privées, Amadou Maïga a salué les efforts accomplis ces dernières années par les autorités Maliennes et saoudiennes dans l'organisation du Hadj.





Représentant le Haut conseil islamique, Ousmane Salih Traoré a rendu grâce à Allah et salué l'engagement des autorités maliennes dans l'organisation du pèlerinage.



La cérémonie a également été marquée par la remise de distinctions à plusieurs acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj, en reconnaissance de leur dévouement. Entre autres le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr. Mahamadou Koné, le Dr. Abdoul Fatah Cissé et des agents de la Maison du Hadj



Dans une allocution empreinte d'émotion, le DG de la Maison du Hadj a rappelé les réformes en cours, insistant sur la nécessité d'anticipation et de respect des nouvelles exigences organisationnelles. Il a exhorté les pèlerins à mettre en pratique les enseignements reçus et à prier pour le Mali.



Le chargé d'affaires saoudien a, pour sa part, rassuré les autorités maliennes de l'engagement de son pays à garantir la sécurité des pèlerins.



Clôturant la cérémonie, le chef de cabinet du ministre, Cheick Oumar Traoré, est revenu sur le contexte national marqué par les événements tragiques du 25 avril, salué la mémoire du ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général d'armée Sadio Camara et toutes les victimes militaires et civiles des attaques terroristes perpétrées à Kati et plusieurs autres localités du Mali le week-end dernier. Il a exprimé sa reconnaissance aux partenaires saoudiens et salué le professionnalisme des structures impliquées. La remise symbolique du drapeau au Délégué général du Hadj a marqué le lancement officiel du compte à rebours pour le pèlerinage 2026.





Dr Abdoul Fatah : ''La carte Nusuk est votre clé... Personne ne doit tenter d'accomplir le Hadj sans le visa Hadj ''



Ce précieux conseil a été donné ce jeudi 30 avril 2026 par le directeur général de la Maison du Hadj lors de la cérémonie de clôture des sessions de formation des pèlerins du Hadj 2026 au CICB. Selon Dr. Abdoul Fatah Cissé la carte Nusuk, c'est l'identité des pèlerins. Avant d'ajouter qu'elle conditionne leurs déplacements et leur accès aux Lieux Saints. ''Vous devez l'avoir en permanence sur vous. Ce n'est pas un simple document, mais votre clé'', a insisté le directeur général de la Maison du Hadj.



Par ailleurs, a averti Dr. Abdoul Fatah Cissé, personne ne doit accomplir le Hadj sans le visa Hadj. Pour les contrevenants, les sanctions sont lourdes, immédiates et sans exception







