Brice Clotaire Oligui Nguema inaugure le palais des congres Omar Bongo Ondimba : Un acte de mémoire, de souveraineté et de projection vers l’avenir - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Brice Clotaire Oligui Nguema inaugure le palais des congres Omar Bongo Ondimba : Un acte de mémoire, de souveraineté et de projection vers l’avenir Publié le samedi 9 mai 2026 | Aujourd`hui

Tweet



"Ma volonté de bâtir et de transformer notre Pays demeure constante, et surtout inébranlable"



"Je formule le vœu ardent de voir se tenir, dans ce palais, le sommet de l'Union Africaine en 2027 et de la francophonie en 2030"





Dimanche 3 mai 2026, Libreville la belle, a été le théâtre, d'un moment chargé de symboles, un moment d'une intensité politique, historique et diplomatique rare. À la croisée du souvenir et de l'ambition, la capitale gabonaise a vibré au rythme de l'inauguration du Palais des Congrès "Omar Bongo Ondimba", infrastructure rénovée et élevée au rang de vitrine institutionnelle et stratégique du Gabon d'aujourd'hui. Au-delà de la dimension architecturale et écologique de l'édifice, cet événement s'inscrit dans une double temporalité : celle du devoir de mémoire, en hommage à une figure tutélaire de l'histoire nationale, et celle de la consolidation d'un projet de refondation de l'État, un an après l'investiture du Président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. En présence de nombreuses personnalités de premier plan, Chefs d'État, représentants d'organisations internationales, autorités politiques, administratives, religieuses et traditionnelles, cette cérémonie a également servi de tribune pour réaffirmer les engagements du Gabon en faveur de la paix, du dialogue et de la coopération internationale. Dans un discours dense, à la fois introspectif et prospectif, Brice Clotaire Oligui Nguema a retracé les grandes séquences de l'histoire politique du pays, salué les acteurs d'hier et d'aujourd'hui, tout en projetant la nation vers des horizons nouveaux, marqués par la stabilité institutionnelle, l'innovation et le développement durable. Voici le discours intégral du Président gabonais.



En ce lieu plein d'histoire pour notre Pays, le Gabon, c'est pour moi un moment particulièrement solennel et un immense honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration du Palais écologique des Congrès de Libreville.





Cet instant, empreint de solennité, marque également la célébration du premier anniversaire de mon mandat à la tête de notre nation.



Je me tiens donc devant vous pour exprimer au nom de la nation gabonaise toute entière, ma profonde gratitude pour votre présence en ces lieux symboliques et porteurs d'histoire. Votre venue, depuis différentes Régions de notre continent et au-delà, témoigne de l'intérêt que vous portez à notre cher et beau Pays ainsi qu'à son engagement constant en faveur du dialogue, de la paix et de la coopération entre les Nations.



Qu'il me soit permis à cet égard de saluer, tout particulièrement, avec respect et déférence la présence de leurs Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d'États et de Gouvernements.



Votre présence à l'inauguration de ce Palais des Congrès honore mon pays et confère à cet évènement toute sa dimension historique. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude pour la présence des Hautes Personnalités Nationales ici réunies afin de partager ces instants de joie et de légitime satisfaction.



Je tiens par ailleurs à adresser la reconnaissance de la Nation Gabonaise à l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage : Ingénieurs, Architectes, Techniciens, Ouvriers, ainsi que tous les Partenaires Institutionnels et Financiers. Par leur savoir-faire, leur engagement et leur persévérance, ils ont, par un professionnalisme avéré, transformé une vision en réalité. Ma profonde gratitude va, enfin, à un Homme, un Grand Homme de notre histoire : le Président Omar Bongo Ondimba, Apôtre inlassable de la paix. Il y a près d'un demi-siècle, il fit construire en ce lieu un site emblématique et hautement symbolique.





Il se souvient notamment qu'à l'occasion de la 14ème Conférence des Chefs d'États et de Gouvernements de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) tenue du 02 au 05 juillet 1977, ce lieu fut le théâtre d'échanges historiques pour notre continent.



Je vous prie donc de bien vouloir vous lever pour observer une minute de recueillement en la mémoire de ce grand homme d'État, ainsi qu'à celle de nos illustres prédécesseurs, ces dignes Fils et Filles d'Afrique, aujourd'hui disparus…



Je vous remercie !



Je souhaite également adresser une pensée respectueuse à l'illustre Famille du Président Omar Bongo Ondimba, dont plusieurs membres sont ici présents. Leur présence en ces lieux rappelle, avec force, l'empreinte profonde qu'il a laissée dans l'histoire de notre nation.



Honorables et Distingués Invités,



Mesdames et Messieurs,



Cet endroit chargé d'histoire demeure profondément marqué par l'engagement du Président Omar Bongo Ondimba en faveur de la démocratie au Gabon. C'est notamment sous sa conduite éclairée que le multipartisme fut consacré à l'issue de la Conférence Nationale de 1990.



C'est également ici que fut baptisé "Cité de la Démocratie", symbole d'un espace de rencontres, de dialogue et de concertation entre les forces vives de la nation.





Véritable carrefour des idées, ce lieu a contribué à la recherche de solutions face aux défis économiques, sociaux et sécuritaires de notre pays. Du reste, jusqu'à la tenue du Dialogue National Inclusif d'avril 2024, ayant conduit à l'adoption du projet de Constitution de la 5ème République, l'ossature politique du Gabon reposait en grande partie sur les conclusions et recommandations issues de cette importante rencontre nationale, inscrite à jamais dans les pages de notre histoire commune.



Du haut de cette tribune, permettez-moi de saluer quelques acteurs vivants de cette époque, ici présents : Monseigneur Basile Mve Engone, Archevêque Émérite de Libreville, Président de la Conférence Nationale ; Paul Mba Abessole ; Luc Bengone Nsie ; Séraphin Ndaot ; Benoit Mouiti Nzamba ; Zacharie Myboto ; Jean Boniface Assele ; Jean Ping ; Didjob Divungi Di Ndinge ; Jean François Ntoutoume Emane ;



Pierre Claver Maganga Moussavou ; Réné Ndemezo'O Obiang ; Paul Biyoghe Mba ; Leonard Adjembe ; Paulette Missambo ; Jacques Adiahenot ; Marie Madeleine Mborantsouo ; Faustin Boukoubi ; Jean Pierre Lemboumba Lepandou ; Paul Toungui ; Albertine Maganga Moussavou ; Pierrette Djouassa ; Yvette Ngwevilo.



Je saisis également cette occasion pour annoncer la tenue, après inauguration des lieux, d'un grand évènement d'envergure internationale.



Il s'agira de l'ouverture du Forum International de Libreville, pour l'Innovation et le Développement. Le thème retenu pour cette édition est : "Stabilité Politique, Climat des Affaires et Intelligence artificielle : Catalyseurs de Croissance".





Honorables et Distingués Invités,



Mesdames et Messieurs,



Havre de paix, le Gabon s'est toujours inscrit dans une dynamique de dialogue permanent et fraternel, tant à l'intérieur de ses frontières qu'au-delà, afin de favoriser la compréhension mutuelle et la recherche de solutions concertées aux défis communs. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je formule le vœu ardent de voir se tenir, ici même, le sommet de l'Union Africaine en 2027 et de la francophonie en 2030.



Mesdames et Messieurs,



L'histoire des nations nous enseigne que la construction des États s'inscrit souvent dans la durée, marquée par de longues périodes de discipline, d'efforts et parfois par des sursauts patriotiques.



Pour une longue période de notre histoire, les générations successives ont fait preuve de discipline, voire parfois de résignation, face aux dérives de la mauvaise gestion publique, à la destruction progressive de certains symboles de notre histoire et à l'effacement de l'héritage légué par nos illustres prédécesseurs.



C'est pour mettre un terme à cette situation que le peuple gabonais a fait le choix d'un sursaut patriotique, intervenu à la faveur des évènements du 30 août 2023, marquant ainsi une nouvelle étape dans la marche de notre nation.





Dès cette date, j'ai pris l'engagement devant vous de reconstruire, de rebâtir et de restaurer cette part essentielle de notre histoire collective.



Mes Chers Compatriotes, aujourd'hui, l'engagement pris devant vous est tenu. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires, des ONG qui ont cru en notre transition.



Ensemble, nous avons démontré notre capacité collective à bâtir et à transformer nos ambitions en réalisations concrètes.



En restaurant ce site historique, nous avons réhabilité une part importante de notre mémoire nationale.



C'est dans cet esprit que le Palais Écologique des Congrès portera désormais le nom de "Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba", en hommage à l'empreinte qu'il a laissée dans l'histoire politique et institutionnelle de notre pays.



Excellence Monsieur le Président en exercice de l'Union Africaine



Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d'États et Gouvernements



Distingués invités,



Mesdames et Messieurs,



Au moment où nous célébrons aujourd'hui cette réalisation importante pour notre pays, je reste pleinement conscient de l'impatience légitime exprimée par notre peuple et de son aspiration à voir les réformes se concrétiser rapidement. Cette attente est naturelle et traduit l'exigence de progrès et de résultats.



Cependant, il convient de rappeler que le temps de l'action publique et celui de la transformation durable des institutions exigent méthode, constance et responsabilité.



La réussite de cette grande œuvre de reconstruction nationale, en quatorze (14) mois, doit nous conduire vers des lendemains meilleurs et plus prometteurs.



Très prochainement, à l'occasion de l'obligation constitutionnelle du discours sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en congrès, j'aurai l'occasion de dresser le bilan des actions menées depuis le début de mon mandat et d'esquisser les grandes orientations qui guideront notre action pour les années à venir.



Il s'agira notamment de relever ensemble les défis majeurs qui se présentent à notre pays et de poursuivre avec détermination la consolidation de notre démocratie, le renforcement de nos institutions et la promotion d'un développement durable et inclusif. L'accès à l'eau potable et à l'électricité, la lutte contre le chômage des jeunes, ainsi que la lutte contre la vie chère, constituent des priorités majeures de notre action publique.



Ma volonté de bâtir et de transformer notre Pays demeure constante, et surtout inébranlable. Comme je l'ai déjà affirmé devant la Jeunesse réunie au Palais des Sports de Libreville, l'un des principes qui guide mon action est le suivant : Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis et je continuerai d'agir.



Et par amour pour le Gabon, je refuse que l'on me dise que cela est impossible !



Excellence Monsieur le Président en exercice de l'Union Africaine,



Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d'États et Gouvernements ;



Monsieur le Représentant du Secrétaire Général de l'ONU ;



Mesdames les Secrétaires Générales de l'OIF et du Commonwealth ;



Honorables et Distingués invités,



Ce palais que nous inaugurons aujourd'hui est désormais le vôtre. Il se veut un espace ouvert au dialogue, à la coopération et à l'organisation d'évènements majeurs au service de nos peuples.



Je demeure profondément convaincu de la nécessité de renforcer une coopération dynamique entre nos États, fondée sur la confiance mutuelle, la solidarité et le respect des engagements pris par chacun.



Je crois fermement en l'avenir d'un Gabon prospère, stable et plus fort, un Gabon que nous avons la responsabilité collective de bâtir ensemble.



C'est dans cette conviction profonde, avec solennité et une grande fierté, que je déclare officiellement inauguré le Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba.



Vive le Gabon immortel. Vive l'Afrique !"





xxxx





Inauguration du palais des congres "Omar Bongo Ondimba"



Notre compatriote Boukary Sidibé était au rendez-vous !



Notre compatriote Boukary Sidibé était, le dimanche 3 mai 2026, parmi les invités de l'inauguration du Palais des Congrès "Omar Bongo Ondimba" avec plusieurs autres personnalités dont des Chefs d'Etat africains.





Cette cérémonie marque le 1er anniversaire du Président Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du Gabon, devenu aujourd'hui comme l'un des pays africains émergents. Cela, à travers la réalisation de nombreux projets structurants pour le plus grand bonheur du peuple gabonais.



lu avec plus de 94% lors de la présidentielle d'avril 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema a été officiellement investi, le 3 mai 2025, à la tête du Gabon. Cette cérémonie d'investiture tenue au Stade de l'Amitié d'Angondjé à Libreville a vu la participation de nombreuses personnalités des Chefs d'Etat de plusieurs pays.



Pour marquer son 1er anniversaire à la tête du Gabon, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé, le 3 mai 2026, à l'inauguration d'un véritable joyau architectural. Il s''agit bien du Palais des Congrès "Omar Bongo Ondimba", un levier stratégique au service du rayonnement et du développement du Gabon.



De nombreuses personnalités africaines dont des Chefs d'Etat africains ont répondu à l'invitation du Président gabonais. Il s'agit de John Dramani Mahama du Ghana, Dénis Sassou Nguesso de la République du Congo, Evariste Ndayishimiye du Burundi, Faustin-Archange Touadéra de la République Centrafricaine, Julius Maada Bio de la Sierra Léone et Carlos Vila Nova de Sao Tomé et principe.



Neuf représentants des présidents des pays amis ainsi que des personnalités des organisations internationales étaient également au rendez-vous.



Notre compatriote Boukary Sidibé a pris part à cette cérémonie grandiose, qui marque désormais le retour affirmé de Libreville sur la scène des grandes capitales diplomatiques et événementielles du continent.



L'ancien ambassadeur du Mali à Abu Dhabi et actuel Conseiller du ministre de la Coopération Internationale des Emirats Arabes Unis est aujourd'hui un proche collaborateur du Président Brice Clotaire Oligui Nguema.



On se rappelle le message de félicitations de Boukary Sidibé à Brice Clotaire Oligui juste après sa brillante élection en avril 2025 avec plus de 94% dont voici le contenu. "Je tiens à vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la Présidence de la République gabonaise. Ce résultat remarquable témoigne de la confiance que le peuple gabonais place en votre vision et votre leadership. Je vous souhaite plein succès dans vos efforts pour guider le Gabon vers une ère de prospérité, de stabilité et de progrès, dans la continuité des jalons déjà posés. Soyez assuré de mon soutien indéfectible et de ma disponibilité fraternelle".





Boukary Sidibé avait également adressé ses félicitations au peuple gabonais pour cette élection historique et pacifique : "Bravo au Président élu, S. E. Brice Clotaire Oligui Nguema, pour ce nouveau chapitre prometteur. Que cette victoire marque le début d'une ère de prospérité et d'unité pour le Gabon".



Selon Brice Clotaire Oligui, "le temps de l'action publique et celui de la transformation durable des institutions exigent méthode, constance et responsabilité. La réussite de cette grande œuvre de reconstruction nationale, en quatorze (14) mois, doit nous conduire vers des lendemains meilleurs et plus prometteurs". Avant de préciser que : "ce palais que nous inaugurons aujourd'hui est désormais le vôtre. Il se veut un espace ouvert au dialogue, à la coopération et à l'organisation d'évènements majeurs au service de nos peuples. Je demeure profondément convaincu de la nécessité de renforcer une coopération dynamique entre nos États, fondée sur la confiance mutuelle, la solidarité et le respect des engagements pris par chacun. Je crois fermement en l'avenir d'un Gabon prospère, stable et plus fort, un Gabon que nous avons la responsabilité collective de bâtir ensemble".



El Hadj A.B. HAIDARA



