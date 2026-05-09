Bamako : manifestation de soutien aux Forces armées maliennes - abamako.com

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News Société Article Société Bamako : manifestation de soutien aux Forces armées maliennes Publié le samedi 9 mai 2026 | aBamako.com

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Mobilisation à la place de l`indépendance à l`appel du M5-RFP

Bamako, le 21 août 2020. A l`appel du Mouvement du 5 juin- Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), des milliers de personnes se sont mobilisées pour fêter la chute du président Ibrahim Boubacar Kéïta à la Place de l`indépendance. Les militaires ont remercié "le peuple malien pour son soutien" à la prise du pouvoir. Tweet





Une grande manifestation de soutien aux Forces armées maliennes s’est tenue ce samedi dans un stade comble. La cérémonie a débuté par l’exécution de l’hymne national en présence d’une dizaine de ministres et de plusieurs invités de marque.



Dans son intervention, le ministre de l’Administration territoriale, le Général de brigade Issa Ousmane Coulibaly, a affirmé que malgré les épreuves, le Mali demeure « debout, uni et souverain ». Il a dénoncé les attaques du 25 avril visant à déstabiliser le pays, tout en saluant la résilience du peuple malien qui n’a cédé ni à la peur ni à la manipulation.



Transmettant les salutations du président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, et du Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, il a rendu hommage à la patience et à l’engagement des Maliens face aux défis sécuritaires.

Le ministre a également dénoncé les campagnes de désinformation et de déstabilisation venues de l’extérieur, affirmant que « le Mali n’acceptera jamais que son destin soit écrit par d’autres que les Maliens eux-mêmes ».



Avec émotion, il a déclaré : « Nous ne pleurons pas nos héros, nous les célébrons », avant d’appeler à un soutien total aux Forces armées maliennes pour la défense de la nation.