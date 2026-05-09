Société Bamako : manifestation de soutien aux Forces armées maliennes
Publié le samedi 9 mai 2026 | aBamako.com
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Mobilisation à la place de l`indépendance à l`appel du M5-RFP
Bamako, le 21 août 2020. A l`appel du Mouvement du 5 juin- Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), des milliers de personnes se sont mobilisées pour fêter la chute du président Ibrahim Boubacar Kéïta à la Place de l`indépendance. Les militaires ont remercié "le peuple malien pour son soutien" à la prise du pouvoir.