La contribution espagnole renforce le soutien humanitaire au Mali avec une aide de 2,8 millions d’euros - abamako.com

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News Politique Article Politique La contribution espagnole renforce le soutien humanitaire au Mali avec une aide de 2,8 millions d’euros Publié le samedi 9 mai 2026 | Aujourd`hui

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L’Espagne a de nouveau placé le Mali parmi les priorités de son action humanitaire internationale après la mobilisation d’un programme d’aide de plus de sept millions d’euros destiné à plusieurs contextes de crise, dont 2,8 millions d’euros spécifiquement alloués au Mali à travers le Programme alimentaire mondial (PAM).





Cette initiative a été portée par le ministère espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, via l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID).



Cette contribution intervient à un moment particulièrement sensible pour le Sahel. Le Mali continue de faire face à une combinaison de crise alimentaire, de déplacements de populations, d’insécurité et de difficultés d’accès humanitaire qui affectent des millions de personnes. L’aide espagnole vise à répondre aux besoins urgents en matière de sécurité alimentaire dans l’un des contextes les plus fragiles du continent africain.



Le Programme alimentaire mondial, agence des Nations unies spécialisée dans l’assistance alimentaire d’urgence, sera chargé de mettre en œuvre cette aide. Le PAM joue un rôle essentiel dans la distribution de vivres et l’assistance aux populations touchées par les conflits et les crises climatiques, notamment dans les régions vulnérables du Sahel.



Cette décision confirme également la continuité de l’engagement espagnol au Mali. Depuis plusieurs années, l’AECID développe dans le pays des programmes humanitaires et de développement axés notamment sur la nutrition infantile, la sécurité alimentaire et le soutien aux populations déplacées.



Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a souligné que cette mobilisation intervient dans un contexte de besoins humanitaires croissants, aggravés par les tensions internationales et les perturbations du commerce mondial, qui menacent également la prochaine campagne agricole dans le Sahel.





Au-delà de l’aspect financier, cette contribution représente aussi un signal politique fort en faveur de la stabilité régionale. Alors que plusieurs partenaires internationaux ont réduit ou réorienté une partie de leur présence dans le Sahel, l’Espagne maintient une implication active au Mali, considérant la région comme stratégique sur les plans humanitaire et sécuritaire.



Le financement permettra de renforcer les opérations de distribution alimentaire, le soutien nutritionnel et l’assistance aux familles les plus vulnérables, contribuant ainsi à atténuer les conséquences d’une crise qui pourrait encore s’aggraver au cours de l’année 2026.



Avec cette nouvelle mobilisation financière, l’Espagne consolide son rôle parmi les partenaires européens engagés dans l’aide humanitaire au Sahel et réaffirme sa volonté d’accompagner le Mali face à une crise qui continue d’exiger un soutien international durable.



ABH



