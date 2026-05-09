Le Général Oumar Diarra, ministre délégué à la Défense : « Le partenariat stratégique Mali-Russie ira en se consolidant pour le bonheur de nos peuples respectifs » - abamako.com

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News Politique Article Politique Le Général Oumar Diarra, ministre délégué à la Défense : « Le partenariat stratégique Mali-Russie ira en se consolidant pour le bonheur de nos peuples respectifs » Publié le samedi 9 mai 2026 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Le Général Oumar Diarra, ministre délégué à la Défense

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Le ministre délégué à la Défense et des Anciens combattants, le Général Oumar Diarra, a pris part ce samedi 9 mai 2026 à la 4ème commémoration de la victoire de l’armée russe sur les fascistes, en présence de l’ambassadeur de Russie, Igor Gromyko.



Dans son intervention, le Général Oumar Diarra a rendu hommage au sacrifice du peuple russe durant la Seconde Guerre mondiale. « Votre pays, qui a consenti le plus gros sacrifice humain et matériel, a hissé les drapeaux nationaux à Berlin, mettant fin au Troisième Reich. Aujourd’hui encore, la Fédération de Russie, par sa grandeur et son savoir-faire, continue d’engranger des victoires sur cet ennemi », a-t-il déclaré.



Le ministre a également rappelé la contribution du Mali à cette guerre pour la libération de la France. Selon lui, des dizaines de milliers de Maliens ont pris part aux combats et plusieurs milliers ne sont jamais revenus.



Le Général Oumar Diarra a affirmé que le Mali est aujourd’hui victime d’attaques de groupes terroristes instrumentalisés, financés, équipés et armés par des puissances étrangères « pour lesquelles nous avons consenti le prix du sang ».

Il a salué la résilience du peuple malien ainsi que le professionnalisme et la détermination des Forces armées maliennes. « Grâce à la résilience du peuple malien, au professionnalisme et à la détermination des forces armées maliennes, nous vaincrons l’ennemi », a-t-il assuré.



Le ministre délégué à la Défense et des Anciens combattants a également mis en avant l’excellence de la coopération entre le Mali et la Russie, particulièrement dans le domaine militaire, sous le leadership du président russe Vladimir Poutine et du président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta.



Selon lui, cette coopération remonte aux premières heures de l’indépendance du Mali et ne cesse de se renforcer. « Ce partenariat stratégique ira en se consolidant pour le bonheur de nos peuples respectifs », a-t-il affirmé.



Enfin, le Général Oumar Diarra a demandé à l’ambassadeur Igor Gromyko de transmettre aux plus hautes autorités russes les salutations distinguées du Général d’armée Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’État, chef suprême des Armées et ministre de la Défense et des Anciens combattants.