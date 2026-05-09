Religion : début des travaux de rénovation et de peinture de la grande mosquée de Bamako - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Religion : début des travaux de rénovation et de peinture de la grande mosquée de Bamako Publié le samedi 9 mai 2026 | aBamako.com

Tweet



Ce samedi 09 mai 2026, le Ministre des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes, en compagnie de son homologue chargé de la Jeunesse et des Sports, a procédé au lancement officiel des travaux de peinture de la Grande Mosquée de Bamako.



Cette initiative, portée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme gouvernemental visant à redonner un nouveau visage aux bâtiments publics et à promouvoir la citoyenneté à travers des actions de salubrité et d’embellissement des édifices publics.



À travers cette opération, les autorités entendent contribuer à la préservation du patrimoine religieux national tout en renforçant l’engagement citoyen des jeunes autour des valeurs de civisme, de solidarité et de respect des lieux publics.



Les deux ministres ont salué la mobilisation des jeunes volontaires ainsi que l’implication de l’ensemble des acteurs engagés pour la réussite de cette activité au service de la communauté nationale.