Choguel Kokalla Maïga salue la nomination du Général Élysée Jean Dao à la tête des FAMa et réaffirme son soutien aux Forces armées maliennes - abamako.com

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News Politique Article Politique Choguel Kokalla Maïga salue la nomination du Général Élysée Jean Dao à la tête des FAMa et réaffirme son soutien aux Forces armées maliennes Publié le samedi 9 mai 2026 | aBamako.com

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Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Tweet

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C’est avec une assurance renouvelée, que l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla MAÏGA a appris la nomination du Général Élysée Jean Dao au prestigieux poste de Chef d'état-major général des armées (CEMGA).

Selon lui, cette nomination remplit le cœur des Maliens et de leur armée, de confiance et d’assurance quant à la poursuite et la continuité de la refondation de notre outil de défense et de la montée en puissance des FAMa, entamée, il y’a cinq (05) ans, sous la conduite du regretté général d’armée Sadio CAMARA.

« Cette assurance se fonde sur la confiance placée en vous par la hiérarchie et vos qualités intrinsèques de soldat au service de la patrie », a-t-il dit.

Bonne chance mon Général !

Bamako, le 09 mai 2026

Équipe Com/ PM Choguel Voir moins

