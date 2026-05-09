Politique Choguel Kokalla Maïga salue la nomination du Général Élysée Jean Dao à la tête des FAMa et réaffirme son soutien aux Forces armées maliennes
Publié le samedi 9 mai 2026 | aBamako.com
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Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba
Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York.