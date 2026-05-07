ANEFIS : Visite d’autorité du Général de Brigade Mamadou Massaoulé SAMAKE, Commandant du Théâtre Est de l’Opération DOUGOUKOLO - abamako.com

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News Politique Article Politique ANEFIS : Visite d’autorité du Général de Brigade Mamadou Massaoulé SAMAKE, Commandant du Théâtre Est de l’Opération DOUGOUKOLO Publié le dimanche 10 mai 2026 | fama

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À la suite des attaques terroristes perpétrées contre plusieurs villes du pays, dont Kidal, le Général de Brigade Mamadou Massaoulé SAMAKÉ, Commandant du Théâtre Est de l’opération DOUGOUKOLO, a effectué, du 05 au 06 mai 2026, une visite d’autorité dans la localité d’Anéfis.



Il était accompagné, à cette occasion, de plusieurs responsables militaires.



Le Général de Brigade Mamadou M. SAMAKÉ s’est rendu à Anéfis afin de s’enquérir de l’état d’esprit des hommes, de leurs conditions de vie et de travail sur le terrain, ainsi que d’échanger avec eux après les rudes combats engagés à Kidal contre les groupes armés terroristes. Cette visite lui a également permis de transmettre aux hommes les messages, directives et instructions relatifs au redéploiement stratégique des forces engagées dans la Région Militaire N°7. Le Général de Brigade a expliqué aux hommes les raisons ayant conduit au repli sur Anéfis afin d’adopter une position défensive face à Kidal.



Poursuivant ses explications, il a par ailleurs indiqué que ce redéploiement stratégique constitue une manœuvre tactique traduisant une logique de continuité et de réorganisation de la défense.



Selon le Commandant du Théâtre Est de l’Opération DOUGOUKOLO, cette démarche vise notamment à éviter des pertes inutiles, laisser l’ennemi s’épuiser, réorganiser les forces et préparer une contre-offensive destinée à anéantir les forces obscurantistes.



À cette même occasion, le Général de Brigade Mamadou M. SAMAKÉ a visité plusieurs positions du dispositif sécuritaire.



Il a également félicité les forces engagées, au nom des plus hautes autorités et de la hiérarchie militaire, pour leur engagement, leur dévouement et leur professionnalisme dans la défense de la patrie et la conduite des opérations sécuritaires, jusqu’au sacrifice suprême.



SGT Yacouba TRAORE