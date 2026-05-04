L’ombre d’un proxy : Quand l’Ukraine devient le bras armé de la revanche française au Sahel - abamako.com

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News Politique Article Politique L’ombre d’un proxy : Quand l’Ukraine devient le bras armé de la revanche française au Sahel Publié le lundi 11 mai 2026 | L’aube

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Le Sahel n’est plus seulement le théâtre d’une lutte contre le djihadisme ; il est devenu l'extension méridionale du front ukrainien.



En analysant les dynamiques géopolitiques complexes entre la France, l'Ukraine et le Mali, on tient à révéler un fait constant : le marquage sur le terrain de l'Ukraine sur la Russie dans tous les territoires où la Fédération de Russie se manifeste avec son Africa corps. Comble de l'ironie si les armes procurées à l'Ukraine par l'UE et l'Otan se retrouvent au Sahel dans des mains de mercenaires et de bandits de grands chemins qui s'improvisent terroristes.





Alors que les décombres fumants des attaques du 25 avril 2026 à Bamako s'ajoutent à la douleur nationale du décès du Général Sadio Camara, une réalité souterraine émerge : la France, bien qu'officiellement «chassée» du Mali, n'a jamais réellement quitté l'échiquier. Elle opère désormais par procuration, déléguant à Kiev le soin de porter le fer contre les intérêts russes et la Transition malienne.



La Légion, trait d'union entre l'Europe et l'Azawad



L'information est désormais plus qu'une rumeur : des militaires ukrainiens, dont beaucoup sont des anciens de la Légion étrangère française, opèrent dans le Septentrion malien. Ce n'est pas un hasard géographique, mais une convergence d'intérêts cynique. Pour Kiev, frapper les forces partenaires russes au Mali (Africa Corps) revient à affaiblir Moscou sur ses sources de revenus et son prestige international. Pour Paris, l'appui logistique et opérationnel fourni à ces «volontaires» ukrainiens permet de maintenir une pression constante sur les autorités de Bamako sans l'exposition politique d'une présence militaire directe.



Cette aide française, discrète mais décisive, se manifeste par du renseignement satellitaire et une coordination technique transmise aux rebelles du FLA (Front de Libération de l’Azawad). En facilitant la coopération entre Kiev et les séparatistes, Paris joue une carte dangereuse : celle du chaos contrôlé.



Une guerre asymétrique importée





Le Ministre Abdoulaye Diop ne s'y est pas trompé lors de son intervention du 7 mai dernier : le Mali fait face à une «guerre hybride par procuration». L'implication ukrainienne, qu'elle soit revendiquée comme à Tinzaouaten le 25 juillet 2024 ou niée diplomatiquement, est le signe d'une mondialisation du conflit. En permettant à des combattants formés en Europe d'apporter des technologies de drones et des tactiques de guérilla moderne aux rebelles touaregs, la France entretient un foyer d'instabilité visant à délégitimer le choix souverain de Bamako.



Cette stratégie du "proxy" permet à l'Élysée de contourner son échec diplomatique tout en tentant de saboter la montée en puissance des FAMa. C'est un jeu de miroirs où les instructeurs ukrainiens, sous couvert de combattre l'influence russe, servent de force d'appoint à une revanche coloniale qui ne dit pas son nom.



Réalité de la présence ukrainienne au Mali



Face à cette coalition de l'ombre, la réponse de la Transition malienne est sans ambiguïté. Le renforcement de l'Alliance des États du Sahel (AES) et la centralisation du commandement militaire sous l'égide du Chef de l'État sont des remparts contre ces infiltrations. Le Mali a compris que sa sécurité ne dépendait plus de partenaires «aphones» face au terrorisme mais prompts à soutenir des déstabilisations hybrides.



La France a peut-être quitté les bases de Gao et de Tombouctou, mais elle hante les confins du désert à travers des mercenaires aux couleurs étrangères. Cependant, cette «guerre informationnelle» et ces appuis indirects se heurtent à une réalité nouvelle : un peuple malien résolu et des institutions qui, bien que frappées, ne chavireront pas devant les manœuvres de coulisses. Le Sahel n'est pas une arrière-cour pour les règlements de comptes européens.





Cette analyse explique comment le conflit russo-ukrainien est instrumentalisé par les puissances occidentales sur le sol malien pour affaiblir la Transition.





MKL



