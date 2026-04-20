MALI-SAHEL: Face à la guerre terroriste, l’exigence de vérité sur les soutiens extérieurs - abamako.com

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News Politique Article Politique MALI-SAHEL: Face à la guerre terroriste, l’exigence de vérité sur les soutiens extérieurs Publié le lundi 11 mai 2026 | L’Inter de Bamako

© Autre presse par DR

Djihadistes

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Les attaques coordonnées du samedi 25 avril 2026 contre plusieurs localités du Mali, ayant notamment entraîné la mort du Général Sadio Camara, Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, marquent un tournant grave dans la guerre imposée au Mali. Selon Reuters et AP, ces attaques ont été attribuées à des groupes liés à Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) et à des rebelles Touaregs, avec une coordination sur plusieurs fronts et une forte capacité de nuisance militaire.

Ce drame national ne doit pas être analysé comme un simple épisode sécuritaire. Il révèle une vérité stratégique: les groupes terroristes et leurs alliés armés ne disposent plus seulement de kalachnikovs et de pickups; ils disposent désormais de moyens financiers, logistiques, militaires et de renseignement qui dépassent manifestement les capacités ordinaires de bandes isolées.

Le Sahel est aujourd’hui l’épicentre mondial du terrorisme. Le Global Terrorism Index 2025 indique que le Sahel a concentré 51% des décès liés au terrorisme dans le monde en 2024, contre 48% en 2023, et 19% des attaques terroristes mondiales. Cette donnée suffit à montrer que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne font pas face à une crise locale, mais à une guerre régionale et internationale par procuration.

Les sources de financement de ces groupes sont connues: trafic d’or, enlèvements contre rançon, extorsion, contrebande, taxation illégale des populations, trafic de carburant, de bétail, d’armes et de motos. La Global Initiative against Transnational Organized Crime souligne que les groupes armés en Afrique de l’Ouest exploitent ces économies illicites, notamment l’or, le racket, les enlèvements et la contrebande. Le GAFI rappelle également que les groupes terroristes tirent profit de l’or artisanal illégal, de l’extorsion et des réseaux de contrebande.

Mais cette économie criminelle ne suffit pas toujours à expliquer la sophistication croissante des attaques, la qualité du renseignement opérationnel, la capacité de coordination simultanée et l’accès à certains équipements. La question est donc légitime: qui ferme les yeux ? Qui tolère ? Qui protège ? Qui facilite ?

Dans ce contexte, les tensions entre le Mali et l’Algérie ne peuvent être ignorées. L’incident du drone malien abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 a provoqué une crise diplomatique majeure. Le Mali affirme que l’épave a été retrouvée à 9,5 kilomètres au sud de la frontière, donc en territoire malien, tandis qu’Alger soutient que le drone aurait violé son espace aérien. Le Mali a ensuite porté l’affaire devant la Cour internationale de Justice (CIJ), accusant l’Algérie d’avoir détruit un drone de reconnaissance malien et d’avoir entravé ses opérations contre les groupes armés.

À cela s’ajoutent des accusations graves formulées dans le débat public malien concernant l’existence de sanctuaires, de complicités, ou de tolérances à l’égard de personnalités hostiles au Mali. Ces accusations doivent être traitées avec sérieux. Elles ne doivent pas être balayées d’un revers de main. Quand un État souverain affirme que des groupes armés opérant contre lui bénéficient de facilités transfrontalières, la réponse normale n’est pas le mépris diplomatique, mais une enquête internationale indépendante.

Le Mali ne doit pas tomber dans le piège d’une accusation imprudente. Mais il ne doit pas non plus accepter l’omerta. La bonne ligne est claire: exiger la vérité, les preuves, les mécanismes de vérification et la responsabilité internationale.

L’Union Africaine (UA), l’Alliance des États du Sahel (AES), les Nations Unies et tous les pays attachés au droit international doivent demander:

1. une enquête indépendante sur les attaques du 25 avril 2026;

2. une enquête technique internationale sur l’incident du drone malien;

3. un mécanisme régional de surveillance des frontières;

4. des sanctions ciblées contre tout État, réseau ou acteur privé apportant appui, refuge, financement ou renseignement aux groupes terroristes;

5. une traçabilité renforcée des armes, carburants, motos, explosifs, financements et flux d’or dans l’espace sahélo-saharien.

Car le principe est simple : aucun pays ne peut invoquer la souveraineté pour violer celle d’un autre. Aucun pays ne peut se présenter comme médiateur tout en tolérant, directement ou indirectement, des acteurs qui travaillent à la déstabilisation d’un État voisin.

Le Mali mène une guerre difficile. Mais cette guerre n’est pas seulement militaire. Elle est diplomatique, informationnelle, économique et juridique. Le pays doit répondre par la fermeté, mais aussi par l’intelligence stratégique: documenter, prouver, saisir les instances compétentes, mobiliser les alliés, parler au monde avec un langage de vérité et de droit.

La souveraineté n’est pas un slogan. C’est le droit d’un peuple à vivre en sécurité, à contrôler son territoire, à choisir ses alliances et à construire son avenir sans chantage, sans ingérence et sans terrorisme instrumentalisé.

Le Mali ne demande pas la faveur du monde.

Il demande l’application du droit international.

Il demande que les parrains visibles et invisibles de la guerre contre le Sahel soient identifiés.

Il demande que la paix cesse d’être un discours et devienne enfin une responsabilité partagée.

Par Harouna NIANG, Ancien ministre





