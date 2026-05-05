Le prêcheur Mamadou Doumbia inhumé vendredi dernier - abamako.com

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News Société Article Société Le prêcheur Mamadou Doumbia inhumé vendredi dernier Publié le lundi 11 mai 2026 | Le challenger

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Le vendredi 8 mai 2026, la communauté musulmane du Mali a rendu un dernier hommage au prêcheur Cheick Mamadou Doumbia. Des milliers de personnes, connues ou anonymes, se sont mobilisées pour accompagner le sage homme dans sa dernière demeure au cimetière de Niamakoro dans une atmosphère de recueillement. Présent à la cérémonie funéraire sur le terrain du quartier où prêchait le célèbre défunt, le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes a salué la mémoire d’un homme « entièrement dévoué à la cause d’Allah, à la prédication et à l’éducation religieuse ». Dans une interview accordée à la presse, il a affirmé que toute la Oumma islamique est en deuil après la disparition de cette grande figure religieuse dont l’engagement, la sagesse et la foi ont marqué plusieurs générations. Le ministre a également souligné l’importance de l’héritage spirituel laissé par Cheick Mamadou Doumbia, estimant que ses enseignements et ses conseils continueront d’inspirer les fidèles. Figure respectée du paysage religieux malien, le défunt laisse derrière lui le souvenir d’un

homme humble, pieux et engagé au service de l’islam et de la paix sociale.

Qu’Allah lui accorde le Firdaws éternel !



Refus de vente?

Selon plusieurs témoignages, la Sotraka a reçu du gasoil depuis mercredi 6 mai dernier, qu'elle n’a toujours pas commencé à vendre, ce qui explique pourquoi on constate une longue file de véhicules devant sa station située à Kalaban Coura, sur la route de l’aéroport. Un refus de vente comme le pensent de nombreux client? Une autre raison dont ces derniers n'ont pas encore connaissance? Au Mali, le refus de vente est interdit par la loi lorsqu'elle est injustifiée, notamment lorsqu'elle vise à créer une pénurie ou à spéculer sur les prix. Ce qui veut dire qu'un vendeur peut refuser une vente si le motif est légitime : soit la demande est anormalement élevée par rapport aux besoins du client, soit la demande est contraire aux habitudes de vente ou aux usages commerciaux (modalités de paiement, horaires) soit le produit n'est pas en stock. Le refus peut être aussi expliqué par des motifs de sécurité, de santé ou de morale publique.

L’OPV mise sur la surveillance digitalisée

L’OPV dans sa politique de surveillance entend innover cette année avec la digitalisation de la surveillance phytosanitaire. Selon ses responsables, cette modernisation permettra un meilleur maillage du territoire et une intervention plus rapide en cas d’apparition de foyers d’infestation. Il ambitionne aussi de renforcer son dispositif phytosanitaire avec un objectif de prospection de 402 038 hectares et des prévisions de traitement couvrant 129 171 hectares. Le programme prévoit également un important volet d’encadrement rural, avec la formation de 324 brigades phytosanitaires villageoises et de 3 640 producteurs.

