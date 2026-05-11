Compassion et Solidarité: Une délégation ministérielle au chevet des populations victimes d’attaques terroristes dans le centre - abamako.com

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News Politique Article Politique Compassion et Solidarité: Une délégation ministérielle au chevet des populations victimes d’attaques terroristes dans le centre Publié le lundi 11 mai 2026 | aBamako.com

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Ce lundi 11 mai 2026, une délégation conduite par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, ainsi que le ministre de la Santé et du Développement social, s’est rendue dans la région de Bandiagara pour apporter le soutien et les condoléances du Gouvernement aux populations des villages de Kori-Kori et de Doucombo, dans les cercles de Bandiagara et de Bankass.



C’était dans une atmosphère de compassion que le Général de Corps d’Armée Ismaël WAGUÉ, ministre de la Réconciliation, a pris la parole pour exprimer les condoléances les plus émues des plus hautes autorités, à la suite des attaques terroristes et inhumaines perpétrées contre les populations des localités susmentionnées.



Par ailleurs, le Général de Corps d’Armée Ismaël WAGUÉ a salué le courage et la détermination des Forces Armées et de Sécurité grâce auxquelles le retour volontaire, coordonné et organisé des personnes déplacées internes est en cours dont certains ont déjà rejoint leurs localités d’origine après plusieurs années d’absence.



Il a également indiqué que ces attaques barbares ont endeuillé toute la Nation, et a déclaré : « Nous partageons votre peine et demeurons solidaires afin d’apporter une réponse sécuritaire et humanitaire plus efficace. »



Le ministre de la Santé et du Développement social, le Médecin Colonel-major Assa Badiallo TOURÉ, a indiqué que depuis la survenue de cette tragédie inhumaine, ses services au niveau local se sont rapidement mobilisés afin d’apporter une réponse médicale pour la prise en charge des blessés au niveau des CSRéf de Bankass et de Bandiagara, ainsi qu’à l’Hôpital Somino Dolo de Mopti.



Une enveloppe de vingt millions de FCFA ainsi que 50 tonnes de céréales ont été remises au Gouverneur de la région afin d’assister les familles endeuillées.



𝐑𝐞́𝐬𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐌𝐒𝐃𝐒