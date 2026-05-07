Politique Mise au point de l’ancien Premier Ministre Choguel Kokalla Maiga face à la tentative de falsification des vraies raisons du départ de la France du Mali par Emmanuel Macron.
Publié le mardi 12 mai 2026 | Autre presse
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Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba
Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York.