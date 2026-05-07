Le ministre Alhamdou Ag Ilyène lance un message suite aux attaques du 25 avril dernier : «Tout est mis en œuvre pour diviser les Maliens» «Aujourd’hui, la rébellion n’a pas lieu d’être» - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le ministre Alhamdou Ag Ilyène lance un message suite aux attaques du 25 avril dernier : «Tout est mis en œuvre pour diviser les Maliens» «Aujourd’hui, la rébellion n’a pas lieu d’être» Publié le mardi 12 mai 2026 | Nouvel Horizon

Tweet

. «S'il y a des problèmes économiques ou de gouvernance, venez on les règle ensemble...»



Le ministre de la Communication, de l'Economie Numérique et de Modernisation de l'Administration, M. Alhamdou Ag Ilyène était face à la presse, ce lundi 11 mai 2026. A travers cette rencontre où les Hommes de médias maliens et étrangers ont assisté, le Chef du Département ministériel tenait à rassurer la population quant aux efforts entrepris par les autorités administratives et militaires nationales pour sa sécurisation. Au cours de cet exercice, où l'implication des médias a été fortement sollicitée pour la cohésion et l'entente nationale, le ministre Ag Ilyène a tenu à lancer des messages et apporter certaines précisions.



Par Mahamane TOURE – NOUVEL HORIZON



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LE NOUVEL HORIZON DU LUNDI 11 MAI 2026