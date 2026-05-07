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Le ministre Alhamdou Ag Ilyène lance un message suite aux attaques du 25 avril dernier : «Tout est mis en œuvre pour diviser les Maliens» «Aujourd’hui, la rébellion n’a pas lieu d’être»
Publié le mardi 12 mai 2026  |  Nouvel Horizon
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. «S'il y a des problèmes économiques ou de gouvernance, venez on les règle ensemble...»

Le ministre de la Communication, de l'Economie Numérique et de Modernisation de l'Administration, M. Alhamdou Ag Ilyène était face à la presse, ce lundi 11 mai 2026. A travers cette rencontre où les Hommes de médias maliens et étrangers ont assisté, le Chef du Département ministériel tenait à rassurer la population quant aux efforts entrepris par les autorités administratives et militaires nationales pour sa sécurisation. Au cours de cet exercice, où l'implication des médias a été fortement sollicitée pour la cohésion et l'entente nationale, le ministre Ag Ilyène a tenu à lancer des messages et apporter certaines précisions.

Par Mahamane TOURE – NOUVEL HORIZON

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LE NOUVEL HORIZON DU LUNDI 11 MAI 2026
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