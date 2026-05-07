Décentralisation : L’industrie et le commerce désormais transférés aux collectivités - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Décentralisation : L’industrie et le commerce désormais transférés aux collectivités Publié le mardi 12 mai 2026 | arc en ciel

Tweet



Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 8 mai, le gouvernement a franchi une nouvelle étape dans le processus de décentralisation au Mali.



Au titre du ministère de l’Industrie et du Commerce, une décision majeure a été actée : les compétences liées à l’industrie et au commerce seront désormais transférées aux collectivités territoriales.





Cette mesure élargit considérablement le champ des responsabilités locales. Jusqu’ici, des secteurs clés tels que la santé, l’éducation, l’hydraulique ou encore la jeunesse faisaient déjà partie des compétences dévolues aux collectivités. Avec l’intégration de l’industrie et du commerce, c’est désormais le cœur de la dynamique économique locale qui passe entre les mains des autorités territoriales.



Une réforme aux enjeux économiques majeurs



Ce transfert marque un tournant stratégique. En confiant aux collectivités la gestion des activités industrielles et commerciales, l’État entend rapprocher la prise de décision des réalités du terrain. L’objectif affiché est clair : favoriser un développement économique plus adapté aux spécificités locales, encourager l’entrepreneuriat et dynamiser les circuits économiques de proximité.



Les collectivités pourraient ainsi jouer un rôle accru dans : la promotion des investissements locaux ; l’accompagnement des petites et moyennes entreprises ; la régulation des marchés locaux ; la valorisation des ressources et savoir-faire territoriaux.



Des services centraux en appui-conseil



Dans cette nouvelle configuration, les services centraux de l’Etat ne disparaissent pas, mais voient leur rôle évoluer. Ils interviendront désormais en appui technique et en conseil auprès des collectivités. Cette mutation suppose une redéfinition des rapports entre l’administration centrale et les entités décentralisées, avec un accent mis sur l’accompagnement, la formation et le contrôle stratégique.





Des défis à relever



Si la réforme ouvre des perspectives prometteuses, elle soulève également plusieurs défis :



Capacités des collectivités : toutes les collectivités disposent-elles des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour assumer ces nouvelles responsabilités ?



Risque de disparités territoriales : certaines zones pourraient tirer davantage profit de cette réforme que d’autres, accentuant les inégalités régionales ;



Coordination avec l’État central : la réussite du transfert dépendra de la qualité du partenariat entre les niveaux local et national ;



Cadre de régulation : il sera crucial de maintenir des normes nationales pour éviter des dérives ou des déséquilibres dans la gestion économique.



Vers une territorialisation du développement économique



Cette décision s’inscrit dans une logique plus large de territorialisation des politiques publiques. En rapprochant les leviers économiques des populations, l’État mise sur une gouvernance plus participative et plus réactive.



Reste à savoir si les conditions de mise en œuvre suivront les ambitions affichées. Car au-delà de l’annonce, c’est sur le terrain que se jouera la réussite ou les limites de cette réforme.







Amadou Sidibé



