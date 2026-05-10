Effondrement des bâtiments en chantier au Mali: Le Gouvernement prend la question à bras le corps - abamako.com

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News Société Article Société Effondrement des bâtiments en chantier au Mali: Le Gouvernement prend la question à bras le corps Publié le mardi 12 mai 2026 | le sursaut

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Suite à l’effondrement d’un immeuble de type R+4 à Sogoniko le 22 mars dernier qui a fait plusieurs morts et blessés, la Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat a organisé une conférence de presse le mercredi 6 mai dernier en son sein, animée par le Directeur Mahamadou Ouologuem. Qui a fait part de la mise en place d’une commission d’enquête indépendante dans le but de situer les causes exactes du drame.

Au présidium de la rencontre, le Directeur national de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamadou Ouologuem était accompagné par le Président de l’Ordre des Architectes du Mali, Hassoun Dicko et le Directeur régional de la Protection Civile, Colonel Adama Diatigui Diarra.

Dans son propos, le Directeur Ouologuem a informé qu’après ce qui s’est passé à Sogoniko, un autre cas d’effondrement a été enregistré à Kita. De ce fait, l’objectif de la conférence est de donner la bonne information à l’opinion nationale afin d’éviter l’amalgame. « Sur des réseaux sociaux, nous avons constaté beaucoup d’interventions. Des gens qui se sont prononcés sur le sujet comme des professionnels. Alors qu’il y a d’autres réalités cachées qu’ils ne savent pas… » a-t-il dénoncé.



Dans une déclaration que le Directeur national de l’Urbanisme et de l’Habitat a fait lecture, il a souligné que le Gouvernement a été profondément touché par cet effondrement survenu le 22 mars dernier à Sogoniko en Commune VI du District de Bamako. Le drame a coûté la vie à 5 personnes et fait 20 blessés, dit-il. Qui interpelle avec gravité que la question de la sécurité des constructions est une exigence absolue.

« Dès les premières heures, les services de secours et de sécurité ont été pleinement mobilisés pour porter assistance aux victimes. Le Gouvernement salue leur engagement et leur professionnalisme. Une commission d’enquête indépendante a été mise en place afin d’établir, les causes exactes de cet effondrement. Les investigations sont en cours » a précisé Directeur Ouologuem, tout en soulignant qu’il y a eu déjà quelques interpellations suivies des auditions.

A ses dires, à ce stade, aucune piste n’est à écarter. Qu’il s’agisse de défaillance technique, du non-respect des normes de construction ou de manquements dans la chaîne de contrôle. Avant de renchérir que le Mali dispose de textes et de normes clairs en matière d’urbanisme et de construction. Ces règles encadrent notamment les études du sol ; les études techniques ; la délivrance du permis de construire ; et le contrôle des travaux. « Leur respect n’est pas facultatif : c’est une obligation légale pour garantir la sécurité des populations »a-t-il mis en garde. Et de faire savoir qu’au-delà de la gestion de cette situation, des décisions fortes sont engagées. A savoir : le renforcement immédiat des contrôles sur les chantiers en cours ; le lancement d’une opération nationale d’identification et d’évaluation des bâtiments à risques ; l’accélération de la réforme du système de délivrance des permis de construire pour plus de rigueur et de traçabilité ; et le renforcement de la sensibilisation des promoteurs, des professionnels et des citoyens sur le respect des normes.

« Nous appelons l’ensemble des acteurs de la chaîne de construction, promoteurs, architectes, ingénieurs, entreprises, collectivités à faire preuve de responsabilité. Construire est un acte technique, mais aussi un acte de responsabilité. Chaque manquement, chaque négligence, peut avoir des conséquences irréversibles. Dans ce contexte sensible, nous invitons les citoyens à se référer exclusivement aux sources officielles. La diffusion d’informations non vérifiées est de nature à perturber les opérations en cours et les enquêtes. Le Gouvernement s’engage à communiquer de manière régulière, transparente et responsable sur l’évolution de la situation. Plus que jamais, nous devons collectivement faire du respect des normes une priorité absolue afin que de tels drames ne se reproduisent plus dans notre pays » a clamé le Directeur national de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Mariam Sissoko

Source : Le Sursaut