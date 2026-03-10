Le nouvel ambassadeur de l’Union Européenne au Mali Alberto CEREZO " Si nous laissons les terroristes vaincre au Mali, ils vont continuer... - abamako.com

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News Politique Article Politique Le nouvel ambassadeur de l’Union Européenne au Mali Alberto CEREZO " Si nous laissons les terroristes vaincre au Mali, ils vont continuer... Publié le mardi 12 mai 2026 | L’Indépendant

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Le jeudi 16 avril dernier, le nouvel ambassadeur de l’union européenne au Mali, Alberto Cerezo, a présenté ses lettres président de la transition le général d'Armée Assimi Goïta. Cette accréditation, présentée comme "le début d'une nouvelle phase dans les relations de coopération avec le Mali", intervient dans un contexte marqué par des tensions diplomatiques et un regain d'attaques. terroristes. Moi-méme et toute l'Union européenne exprimons notre profonde solidarité aux familles des victimes. ainsi qu'à l'ensemble du peuple malien, suite aux attaques terroristes du 25 avril", a déclaré l'ambassadeur, exprimant également toute sa tristesse" après ces événements. Dans cet entretien exclusif, le diplomate européen, fort de 25 ans d'expérience, livre sa lecture des relations entre le Mall et l'UE touchant les questions de sécurité, et de développement..



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