Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : la Croix-Rouge malienne appelle à rester « Unis dans l’humanité » - abamako.com

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News Société Article Société Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : la Croix-Rouge malienne appelle à rester « Unis dans l’humanité » Publié le mardi 12 mai 2026 | aBamako.com

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Sous l’égide du ministère de la Santé et du Développement social, la Croix-Rouge malienne a célébré, ce mardi 12 mai 2026, à l’hôtel de l’Amitié de Bamako, la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge autour du thème : « Unis dans l’humanité ».



La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, notamment le Secrétaire général représentant la ministre de la Santé et du Développement social, des ambassadeurs, des partenaires humanitaires ainsi que des volontaires de la Croix-Rouge malienne.



Dans son allocution, la présidente de la Croix-Rouge malienne a rappelé que cette journée est un moment de mémoire, de reconnaissance et d’engagement envers les valeurs humanitaires universelles portées par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.



Face aux conflits, aux violences et aux effets du changement climatique, l’organisation a insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité et de préserver la dignité humaine.



Un hommage particulier a été rendu aux plus de 10 200 volontaires de la Croix-Rouge malienne, salués pour leur courage, leur engagement et leur présence constante auprès des populations vulnérables.



La Croix-Rouge malienne a également exprimé sa reconnaissance envers ses partenaires, notamment le CICR, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les autorités administratives et les services techniques de l’État pour leur soutien à l’action humanitaire.



