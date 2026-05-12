Coopération: Le ministre d’état Alfousseyni Sanou conduit une délégation malienne à Kazan pour la Commission mixte Mali-Russie - abamako.com

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News Politique Article Politique Coopération: Le ministre d’état Alfousseyni Sanou conduit une délégation malienne à Kazan pour la Commission mixte Mali-Russie Publié le mardi 12 mai 2026 | aBamako.com

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Visite du président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge EKUE, au Mali

Bamako, Vendredi 9 mai 2025 - Le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge EKUE, a été reçu par le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga. Tweet





Le ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances, Alfousseyni Sanou, à la tête d’une importante délégation gouvernementale, séjourne actuellement à Kazan, en République du Tatarstan, dans le cadre de la deuxième session de la Commission intergouvernementale mixte Mali–Russie.



La délégation officielle comprend également le président de la commission Mines-Énergie et Hydrocarbures du Conseil national de transition, ainsi que plusieurs conseillers de la Primature.



En marge des travaux de cette commission, les représentants maliens participeront au Forum économique international Russie Monde islamique, une rencontre de haut niveau dédiée au renforcement des partenariats économiques, commerciaux et financiers entre la Russie et les pays du monde islamique.