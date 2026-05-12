Politique Coopération: Le ministre d’état Alfousseyni Sanou conduit une délégation malienne à Kazan pour la Commission mixte Mali-Russie
Publié le mardi 12 mai 2026 | aBamako.com
|
© aBamako.com par MS
Visite du président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge EKUE, au Mali
Bamako, Vendredi 9 mai 2025 - Le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge EKUE, a été reçu par le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga.