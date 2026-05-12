Général de division Oumar Diarra parlant du Général de division Elisée : Jean Dao : « Il a le sens tactique, la rigueur et l’engagement…» - abamako.com

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News Politique Article Politique Général de division Oumar Diarra parlant du Général de division Elisée : Jean Dao : « Il a le sens tactique, la rigueur et l’engagement…» Publié le mercredi 13 mai 2026 | le sursaut

© aBamako.com par MS

Le Général Oumar Diarra, ministre délégué à la Défense

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Vendredi 8 mai en début de matinée, la place d’armes du Génie militaire a abrité la cérémonie de passation de commandement ...



commandement entre le Chef d’Etat-Major général des Armées sortant, le Général de Division Oumar Diarra (désormais Ministre délégué à la Défense et des Anciens combattants) et son successeur, le Général de Division Elisée Jean Dao.





Placée sous la présidence du Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Division, Daoud Aly Mohamedinne, cette cérémonie s’est déroulée dans la plus grande solennité militaire. Cela, en trois temps forts : les allocutions, la passation du commandement et le défilé militaire.



Un Chef d’Etat-major sortant très conforté du bilan acquis



Au chapitre des allocutions, le premier a passé au pupitre fut le Général de Division Oumar Diarra. Qui, sans fausse modestie, a témoigné que le poste de Chef d’Etat-major général des Armées a constitué pour lui l’exigence la plus haute et l’honneur le plus pur de sa vie militaire. S’adressant aux officiers, sous-officiers et Hommes du rang, le CEMGA sortant a dit ceci : « au-delà du galon, des honneurs, du prestige de la fonction, ce qui m’a conforté chaque jour, c’est votre force d’âme. Du sable du désert en passant par les falaises escarpées du pays Dogon jusqu’au Savane arboré du sud, j’ai vu une armée déterminée, une armée qui protège. J’ai eu le privilège d’avoir sous mon commandement des milliers d’Hommes prêts au sacrifice ultime pour honorer le serment prêté pour la défense de l’intégrité du territoire national, ayant constamment en tête que la sécurité des populations reste le centre de gravité du succès de nos opérations ». D’ailleurs que sa plus grande fierté ne réside pas dans les ordres donnés, mais dans la confiance qu’ils lui ont témoignée.



Pour rappel, le Général de Division Oumar Diarra, avant d’être promu Ministre Delegué chargé de la Défense, a vécu un temps record de 5ans et 6mois à la tête de l’Etat-major général des Armées. En cédant le commandement des FAMa, il laisse derrière lui un bilan, tout de même, confortant. Ce malgré, de multiples crises et des défis stratégiques majeurs sur le théâtre des opérations. A savoir, entre autres, la reprise des bases après le départ des forces internationales (qui ont fait presqu’une dizaine d’années au Mali) et d’autres opérations militaires de grande envergure pour conforter la souveraineté du Mali. L’occasion a été donc opportune pour lui de rendre un hommage mérité aux FAMa, notamment les victimes et otages, sans l’engagement et le sacrifice desquels le succès de ces opérations n’allait pas être possible. « Devant leur mémoire, nous nous inclinons. Leur don de soi nous engage et demeure le garant de notre liberté. La nation leur sera éternellement reconnaissante » a martelé le Général de Division Diarra.





Au chapitre de la transformation de l’outil de défense, le CEMGA sortant, sans murmure, a indiqué que conformément à la vision du Président Goïta, chef suprême des Armées et sous le leadership de feu le Général d’Armée Sadio Camara, Ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le travail de modernisation qui était une nécessité est aujourd’hui une réalité tangible. « La modernisation de nos équipements et le renforcement de nos capacités n’auraient pu voir le jour sans une forte volonté politique, concrétisée par la mise à disposition des ressources nécessaires » a-t-il synthétisé, sans manquer de témoigner sa gratitude aux autorités de la Transition.



La confiance de céder le flambeau à un officier stratège, rigoureux et engagé



« Dans la guerre, il y’a des hauts et des bas, mais nous n’abandonnerons jamais jusqu’à la victoire finale, car le Peuple malien nous soutient et leur défense est un sacerdoce pour nous » a clamé le Général de Division Oumar Diarra pour retorquer aux terroristes et à leurs sponsors étrangers qui veulent empêcher le Mali et les pays du Sahel à mener leur combat pour la souveraineté. Dans la même dynamique, avant de passer le flambeau à son successeur, le Général de Division Elisée Jean Dao, le CEMGA sortant a tenu à remercier tous les chefs d’état-major, directeurs de services et sous chefs d’état-major au niveau de l’Etat-major général des Armées pour leur cohésion et l’esprit de corps qui ont permis de doter les FAMa d’une chaîne de commandement unie et unifiée. Ce faisant, en quittant la tête de l’Etat-major pour la fonction de Ministre délégué à la Défense et des anciens combattants, il a signifié aux uns et aux autres que son rôle changera de nature, mais que son objectif restera identique : œuvrer auprès de son Ministre de tutelle afin que les FAMa continuent à bénéficier des moyens, du soutien et la reconnaissance que mérite leur excellence.





« Aujourd’hui, le Général de Division, Elisée Jean Dao, reprend le flambeau. Je lui transmets ce commandement avec une totale sérénité. Confiant à sa rigueur au sens tactique, son engagement, il saura vous guider avec la fermeté et l’humanisme. Sous ses ordres les FAMa continueront de mener la lutte contre les forces obscurantistes pour la défense de la patrie et la sécurité du peuple malien » a témoigné le Général Diarra tout en se basant sur le principe que les hommes passent, mais la mission demeure. Et que même étant dans ses nouvelles missions, il a promis de continuer à œuvrer avec lui pour la grandeur des FAMa. « Mon Général, bon vent à vous ! Qu’Allah guide vos pas ! » a-t-il exprimé comme vœu à l’endroit du nouveau CEMGA.



Général de Division Elisée Jean Dao, une vision stratégique mettant au centre le soldat dans toutes ses dimensions



Après l’allocution du Chef d’Etat-major général sortant, sous la supervision du Général de Brigade Bréhima Diabaté, Inspecteur général des Armées et services, a eu lieu le passage du drapeau national entre le Général de Division Oumar Diarra et le Général de Division Elisée Jean Dao.



Une fois investit dans ses nouvelles fonctions, le CEMGA Dao s’est adressé à l’assistance dans un langage sans aucune ambiguïté. Ainsi, après avoir rendu grâce au bon Dieu et exprimé sa gratitude au Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta et s’incliner devant la mémoire de feu le Général Sadio Camara, le Général Dao a indiqué que la mission qui vient de lui être confiée, est certes exaltante, mais reste surtout et aussi pleine de défis.





« Le terrorisme international auquel nous faisons face, sponsorisé, formé et équipé par des sponsors étrangers, incite une nouvelle approche en termes de réponse. La densité et la circulation des attaques informationnelles, son nouveau mode opératoire, loin de nous impressionner, nous permettent de mieux le cerner en vue de lui donner un coup d’arrêt crucial » a signifié le nouveau Chef d’Etat-major des Armées. Et ce, sans manquer de faire savoir que dans notre histoire moderne, il est difficile de trouver des cas ou des troupes armées s’attaquent systématiquement à des convois de ravitaillement civil, à des moyens de subsistance des populations, les soumettre à des déplacements forcés, commettre du viol et enlèvement de mineurs comme armes de guerre. Des pratiques malsaines qui constituent à ses yeux, un véritable aveu d’échec. Face donc à ces états de fait, il s’agira entre autres donc, pour l’Etat-major des Armées, selon le Général Elisée Jean Dao de : « garantir l’exercice de notre souveraineté entière sur l’ensemble de notre territoire, permettre à nos concitoyens de circuler et de travailler sereinement, disposer d’une capacité suffisante de dissuasion contre tous ceux qui pourraient être tentés de porter atteinte à l’intégrité de notre territoire, à la sécurité des citoyens et de leurs biens ». Qu’il s’agira enfin, de faire en sorte que notre Armée puisse accroître sa contribution au développement économique et social du pays. Tel déjà énoncé dans l’opération ‘’Dugukolo Ko’’.



Dans son discours de prise de fonctions, le Général de Division Dao en affirmant avoir pris toute la mesure de la responsabilité qui est désormais la tienne, s’est exprimé en ces termes : « je m’engage à travailler sans relâche pour que nos concitoyens puissent se sentir libre d’aller et de venir partout où ils veulent. Nous travaillons au renforcement de capacités opérationnelles de nos hommes tout en encourageant le mérite et corrigeant les manquements, tout en sachant qu’il ne peut y avoir de progrès sans rigueur ». Dans la même lancée, il a promis que des efforts nécessaires seront consentis pour renforcer la cohésion, booster le rendement moral des troupes et leur agressivité au combat. « C’est pourquoi dans les semaines à venir, nous nous proposons de produire un document de stratégies sur la base de notre vision de l’avenir dans le cadre de la mission régalienne que la Nation nous a confié. Cette vision stratégique sera centrée sur l’homme, le soldat dans toutes ses dimensions. Son entrainement, son mieux être, sa valorisation et sa sérénité. Il s’agira alors de construire autour du soldat, de mettre à son profit, des conditions optimales de réussites opérationnelles, gages de succès probants » a déclaré le nouveau Chef d’Etat-major général des Armées. Avant de signifier à ses hommes que les défis de leur temps sont importants. De ce fait, clame-t-il avec force : « nous n’avons aucune autre alternative que de combattre avec férocité. La Patrie nous le demande et notre conscience nous l’exige. Le sang versé de nos martyrs nous interpelle, nous n’avons pas le choix, il nous faut continuer avec détermination et courage. C’est le prix à payer, celui de la liberté. Celle que nous aspirons, pas nécessairement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants, les enfants de nos enfants… »





Le défilé militaire qui a consacré la fin de cette cérémonie de passation de commande a été couronné par le passage des sections des différents corps des Forces armées et de sécurité à l’honneur du nouveau Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général de Division Elisée Jean Dao.





Moustapha Diawara

