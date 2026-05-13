Mines: De nombreuses entreprises américaines me contactent pour l’or et le lithium », selon Rachna Korhonen l’Ambassadeur des USA au Mali - abamako.com

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News Politique Article Politique Mines: De nombreuses entreprises américaines me contactent pour l’or et le lithium », selon Rachna Korhonen l’Ambassadeur des USA au Mali Publié le mercredi 13 mai 2026 | aBamako.com

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Cérémonie d`ouverture de la 23è édition du Forum de Bamako

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Lors du Forum des Industries Extractives du Mali tenu à Bamako, Rachna Korhonen a mis en avant les opportunités de coopération entre le Mali et les États-Unis dans le domaine des minerais critiques, notamment l’or, le lithium et d’autres ressources stratégiques.



La diplomate américaine a révélé que de nombreuses sociétés américaines manifestent un intérêt grandissant pour le potentiel minier malien. Elle a rappelé avoir conduit, l’année dernière, une délégation d’entreprises minières maliennes au forum « Mining for Americas » dans le Colorado afin de promouvoir les opportunités d’investissement au Mali.



Le 14 avril dernier, une rencontre a également été organisée entre des entreprises américaines et des acteurs maliens du secteur minier, avec la participation de responsables gouvernementaux, du secteur solaire et de la DNGM.



Cependant, Rachna Korhonen a souligné plusieurs défis majeurs, notamment l’insécurité, les menaces pesant sur les communautés et les entreprises, ainsi que les insuffisances en infrastructures de transport et d’énergie. Selon elle, un environnement des affaires plus transparent et stable reste indispensable pour attirer davantage d’investissements américains.



L’ambassadrice a également indiqué que les États-Unis souhaitent développer avec les pays africains, y compris le Mali, des partenariats économiques fondés sur le commerce et des chaînes d’approvisionnement sûres et diversifiées dans les minerais critiques.