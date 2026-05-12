Diaspora malienne : Le Président du CSDM boucle une tournée officielle en France et en Côte d’Ivoire - abamako.com

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News Société Article Société Diaspora malienne : Le Président du CSDM boucle une tournée officielle en France et en Côte d’Ivoire Publié le mercredi 13 mai 2026 | le sursaut

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Le Président du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM), Iba KOÏTA, a effectué une tournée officielle en France et en Côte d’Ivoire du 25 avril au 1er mai 2026, ...



Le Président du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM), Iba KOÏTA, a effectué une tournée officielle en France et en Côte d’Ivoire du 25 avril au 1er mai 2026, quelques semaines après son élection à la tête de l’organisation faîtière le 9 avril dernier. Accompagné de Bams M’bouillé CISSÉ, nouveau Secrétaire général du CSDM, et de Ila GUISSÉ, chargé de communication, le nouveau président du CSDM a multiplié les rencontres et activités auprès des communautés maliennes établies à l’étranger.





Créé pour défendre les droits et les intérêts des Maliens vivant hors du territoire national, le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne œuvre également pour la promotion des investissements de la diaspora au Mali ainsi que pour le renforcement des liens entre les Maliens établis à l’étranger et leur pays d’origine.





Une étape française marquée par le recueillement et les échanges :



En France, la délégation du CSDM a pris part à plusieurs activités à forte portée symbolique et communautaire.



Sur la Place de la République, Iba KOÏTA et sa délégation ont participé à la journée commémorative organisée en mémoire de Aboubacar CISSÉ, tué dans une mosquée en France. Une présence qui traduit, selon les responsables du CSDM, la solidarité de la diaspora malienne face aux actes de haine, de racisme et de violence.



La délégation a également rencontré plusieurs élus locaux français d’origine malienne afin d’échanger sur les préoccupations de la diaspora, les questions d’intégration ainsi que les perspectives de coopération entre les collectivités locales françaises et les Maliens établis en France.





Autre temps fort du séjour parisien : l’hommage rendu à Ganda FADIGA dans le 18e arrondissement de Paris, où une place porte désormais le nom de ce célèbre artiste malien. Le Président du CSDM a salué la mémoire d’un homme qui a contribué au rayonnement de la diversité culturelle du Mali et de la culture soninké à travers le monde.



Le Président du bureau exécutif, Iba KOÏTA, a aussi rencontré les militants et sympathisants du CSDM France dirigé par Mariétou DIALLO. Les échanges ont porté sur le renforcement des structures du CSDM, la mobilisation des Maliens de France et les futures orientations de l’organisation.



Sur le parvis de la mairie de Montreuil, la délégation du CSDM a participé à un grand rassemblement d’hommage au Général Sadio CAMARA ainsi qu’à toutes les victimes civiles et militaires tombées lors des attaques terroristes du 26 avril 2026 au Mali.



Lors de cette manifestation de soutien et de recueillement, le Président Iba KOÏTA a pris la parole pour rassurer la communauté malienne et appeler les Maliens de la diaspora à continuer de soutenir les plus hautes autorités du pays dans la quête de la souveraineté nationale et le respect des choix stratégiques du Mali.





Abidjan, seconde étape de la tournée :





Après la France, la délégation conduite par le Président KOÏTA s’est rendue à Abidjan du 1er au 3 mai 2026 où elle a rencontré la communauté malienne ainsi que les responsables du bureau du CSDM Côte d’Ivoire.



Les discussions ont porté sur les attentes des Maliens établis en Côte d’Ivoire, les défis liés à l’organisation de la diaspora ainsi que les projets visant à renforcer la participation des Maliens au développement économique et social du pays.



À travers cette tournée internationale, le nouveau Président du CSDM entend impulser une nouvelle dynamique à l’organisation faitière et renforcer les liens entre les différentes communautés maliennes de la diaspora.







CCOM-CSDM



