Crise sécuritaire : Abdoulaye Diop ferme la porte à toute négociation avec la coalition FLA-JNIM - abamako.com

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News Politique Article Politique Crise sécuritaire : Abdoulaye Diop ferme la porte à toute négociation avec la coalition FLA-JNIM Publié le mercredi 13 mai 2026 | Le témoin

© aBamako.com par momo

Forum sur la mise en œuvre de l’accord de paix

Bamako, le 05 juillet 2015 la Jeune Chambre Internationale Bamako ELITE a organisee un forum sur la mise en œuvre de l’accord de paix sous son Excellence du Ministre des Affaires Etrangère, de l’Intégration Africaine et de la Coopération Internationale Abdoulaye DIOP au Radisson Blu. Tweet





A lors que certaines voix internes et externes appellent au dialogue après les attaques du 25 avril ayant visé sept localités du pays, attaques revendiquées par la coalition terroristes FLA-JNIM, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a profité d'une rencontre avec les diplomates accrédités au Mali la semaine dernière pour clarifier la position du gouvernement.



Le chef de la diplomatie a

établi une distinction nette entre dialogue politique et compromis avec les groupes terroristes. Selon lui, le gouvernement n'envisage aucune négociation avec des groupes armés « terroristes, sans foi ni loi » affiliés au Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (JNIM), lié à Al-Qaïda et inscrit sur la liste des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU depuis octobre 2018, conformément à la résolution 2368. Il a rappelé que ces groupes sont responsables des violences récurrentes subies par les populations maliennes.



Abdoulaye Diop a également dénoncé la posture du Front de libération de l'Azawad (FLA), estimant que son alliance avec le JNIM constitue un choix assumé de soutien à une organisation terroriste connue comme telle par les Nations unies. En conséquence, il a déclaré que cette position exclut de facto le FLA de tout cadre de discussion.



Toutefois, les autorités malionnes maintiennent leur ouverture au dialogue politique avec les acteurs évoluant dans un cadre institutionnel.



Selon le ministre, seuls les Accords nationaux de réconciliation (ANR) et le Dialogue, inter-malien (DIM) constituent des plateformes légitimes de concertation

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