Politique Crise sécuritaire : Abdoulaye Diop ferme la porte à toute négociation avec la coalition FLA-JNIM
Publié le mercredi 13 mai 2026 | Le témoin
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Forum sur la mise en œuvre de l’accord de paix
Bamako, le 05 juillet 2015 la Jeune Chambre Internationale Bamako ELITE a organisee un forum sur la mise en œuvre de l’accord de paix sous son Excellence du Ministre des Affaires Etrangère, de l’Intégration Africaine et de la Coopération Internationale Abdoulaye DIOP au Radisson Blu.