Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 13 mai 2026 - abamako.com

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News Politique Article Politique Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 13 mai 2026 Publié le mercredi 13 mai 2026 | Primature

© Autre presse par DR

Première session confédérale du Conseil des Ministres à Bamako

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Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 13 mai 2026, dans sa salle

de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d’Armée Assimi

GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- adopté des projets de texte ;

- procédé à une nomination ;

- et entendu des communications



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a adopté des projets de décret relatifs à l’organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction générale des Impôts.

La Direction générale des Impôts a été créée par l'Ordonnance n°02-058/P-RM du 05 juin 2002, modifiée, avec pour mission d'élaborer et de veiller à la mise en œuvre des éléments de la politique nationale en matière de fiscalité intérieure.



Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le Décret n°2019-0978/PRM du 19 décembre 2019. Son cadre organique est fixé par le Décret n°2019-0979/P-RM du 19

décembre 2019.



Dans leur application, ces décrets ont révélé des insuffisances qu’il convient de corriger.



Les projets de décret, adoptés, corrigent ces insuffisances et dotent, pour les 5 prochaines années, la Direction générale des Impôts en personnel nécessaire à l’exécution de ses missions.



AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé à la nomination suivante :

AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

- Directeur général de l’Hôpital d’Instruction des Armées :

Médecin-Colonel Souleymane COULIBALY.



AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des Ministres de la participation du Mali à la 3ème Edition des Journées de l’Aviation civile de la Confédération AES, tenue les 21 et 22 avril 2026, à Niamey au Niger.

Cette 3ème Edition, placée sous le thème : « Le rôle de l’Aviation civile comme facteur d’intégration économique, de résilience et de mobilité au sein de l’Alliance des Etats du Sahel », a mis l'accent sur le rôle crucial du transport aérien dans le développement économique et social des Etats confédérés.

L’Edition 2026 a été l’occasion, entre autres :

- de faire l'état de mise en œuvre des recommandations de la 2ème Edition, tenue au Mali ;

- d'échanger sur les problématiques de développement de l'Aviation civile ;

- d'identifier des pistes d'harmonisation des pratiques techniques et réglementaires en

matière d'Aviation civile ;

- de formuler des recommandations pour l'amélioration de la performance et de la compétitivité des services du transport aérien dans les Etats de la Confédération.

2. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a informé le Conseil des Ministres du lancement du projet

« Débats citoyens ambulants ».



Le projet « Débats citoyens ambulants » constitue un cadre d’échanges entre les populations, notamment les jeunes, dans les Régions et le District de Bamako, en vue de promouvoir la citoyenneté active.



Ce projet est axé sur une approche participative et inclusive, à travers des débats portant sur des thématiques : la paix, la tolérance et l’engagement civique.



3. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a informé le Conseil des Ministres de la célébration du 15 mai : Journée Internationale des Familles, Edition 2026.



Cette édition est placée sous le thème : « Rôle des pouvoirs publics et de la communauté dans la protection de la famille et des enfants contre les effets néfastes du changement climatique et la

consommation des stupéfiants ».



La célébration de cette journée est une opportunité pour mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles afin d’exhorter les décideurs administratifs et politiques, les leaders d’opinion, coutumiers et religieux, les chefs de famille et les communautés à plus d’efforts dans la recherche du bien-être de la Famille.

4. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des Ministres du lancement officiel des travaux de curage des collecteurs et caniveaux au titre du Programme 2026 du Projet de Résilience Urbaine de Bamako.



Ces travaux s'inscrivent dans une démarche de prévention des risques d'inondation, d'amélioration de l'écoulement des eaux pluviales et de renforcement de la salubrité urbaine. Ils visent notamment le curage, le désherbage, l'enlèvement des déchets, l'évacuation des déblais et le suivi technique des ouvrages de drainage identifiés comme prioritaires.



Au titre du Programme 2026, les interventions prévues dans le District de Bamako portent sur un linéaire global de 348 517 mètres de collecteurs et caniveaux à curer.



Le lancement officiel des travaux est prévu le 14 mai 2026.



5. Le ministre de l’Elevage et de la Pêche a informé le Conseil des Ministres du lancement de la 18ème Edition de l’opération de ventes promotionnelles des ovins à l’occasion de la Fête de Tabaski, prévue du 20 au 27 mai 2026.



L’objectif de cette opération est de rendre accessibles au plus grand nombre de familles du District de Bamako et des capitales régionales des ovins de bonne qualité et à des prix abordables.



Les sites retenus pour cette 18ème Edition sont :

- pour le District de Bamako, le terrain municipal de l'Hippodrome, l'ancien terrain du Réal au Badialan I, le terrain Shaba de Lafiabougou, le terrain municipal Souleymane

COULIBALY de Torokorobougou et le terrain municipal de Sogoniko ;

- pour la Région de Kayes, la cour des services de l'Elevage ;

- pour la Région de Sikasso, le terrain de Bougoula Hameau ;

- pour la Région de Ségou, le terrain du Groupe scolaire Bandiougou BOUARE du

Quartier administratif ;

- pour la Région de Mopti, le marché de Tahikiri ;

- pour la Région de Tombouctou, le bas-fond de l’Hôtel Bouctou ;

- pour la Région de San, le terrain d'athlétisme contigu à la Maison des Jeunes de San.



La cérémonie de lancement officiel de l’opération est prévue, le 22 mai 2026, au terrain municipal de Sogoniko dans le 6ème Arrondissement du District de Bamako.

6. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue, comparé à celui de la semaine écoulée.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.



Bamako, le 13 mai 2026

Le Secrétaire général du Gouvernement,

Birama COULIBALY

Chevalier de l’Ordre national