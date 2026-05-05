Flambée des prix des denrées alimentaires : Batailles autour du panier de la ménagère - abamako.com

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News Économie Article Économie Flambée des prix des denrées alimentaires : Batailles autour du panier de la ménagère Publié le jeudi 14 mai 2026 | Mali Tribune

© aBamako.com par MS

Denrées Alimentaires

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Sur les marchés de Bamako, les prix des denrées de base s’envolent.



Entre vendeuses contraintes d’adapter leurs étals et mères de famille obligées de réinventer leurs habitudes, la cherté de la vie transforme chaque repas en épreuve budgétaire.





Au cœur du grand marché, l’inquiétude se lit sur les visages. Les commerçantes jonglent avec des coûts d’approvisionnement imprévisibles. Djénéba, vendeuse de condiments, illustre cette instabilité.



« On prend l’avocat à six pour 500 F ou trois pour 200 F, cela dépend de l’article ». Mais ce sont les produits de base qui concentrent la pression. Le panier de tomates oscille désormais entre 10 000, 15 000 et 20 000 F CFA, sans repère fixe.



Moussa Kamanbeye, lui, détaille ses calculs : le sac d’oignons acheté entre 15 000 et 17 500 F CFA l’oblige à vendre le kilo à 300 F, tandis que la pomme de terre, payée 10 000 F le sac, se revend à 500 F CFA le kilo.



Face à cette flambée, certaines familles tentent de s’organiser. Marina Koné a choisi la gestion en gros : « Je fais tout par mois. Un sac d’oignons doit me suffire, la viande je l’achète par semaine et je conserve au frigo. Pour le poisson fumé, je prends une provision mensuelle, mais le kilo varie désormais entre 5 000 et 6 000 F. La semaine passée encore, le prix a grimpé ».



Mais pour d’autres, la résignation domine. Mamou Doumbia, femme au foyer, exprime son désarroi : « Maintenant, tous les condiments sont chers, que ce soit les secs, les légumes ou la viande. Tout ce que tu trouvais à bon prix est devenu inaccessible. On ne peut plus rien acheter »



Pour tenter de retenir une clientèle fragilisée, certaines vendeuses proposent des micro-portions à 100 F. Mais ces ajustements ne suffisent pas à masquer la réalité : le coût de la vie étrangle les foyers. Chaque repas devient une équation complexe, où l’on jongle entre portions réduites et sacrifices quotidiens.





Sanmouhan Nadège Diarra

(Stagiaire

