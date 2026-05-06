Can U17 Maroc 2026 : Les Aiglonnets prêts au combat - abamako.com

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News Sport Article Sport Can U17 Maroc 2026 : Les Aiglonnets prêts au combat Publié le jeudi 14 mai 2026 | Mali Tribune

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Après deux matchs amicaux mitigés, les Aiglonnets du Mali ont rallié le site de la compétition prêts à défier leurs adversaires.



Dans le cadre de la phase finale de la Can des moins de 17 ans, les Aiglonnets du Mali se sont envolés pour le Maroc où ils sont bien arrivés le mardi dernier à Casablanca. Dans la foulée, les protégés du sélectionneur, Demba Mamadou Traoré ont effectué leur première séance d’entraînement dans l’après-midi du jour de leur arrivée. Dans la capitale marocaine, les Aiglonnets disputé deux matchs amicaux internationaux afin de peaufiner les derniers réglages. Pour son premier match amical, le Mali a perdu (1-0) face à l’Ouganda le jeudi 7 mars, avant de s’imposer (1-0) devant le Ghana le samedi dernier.





Après ce stage bloqué à Casablanca, la délégation malienne a rallié la ville de Rabat le dimanche 10 mars 2026 pour la phase finale de la compétition qui se déroulera du 13 Mai au 2 juin prochain.



Avec 16 équipes participantes, l’enjeu de la compétition est double. En effet, outre le trophée en jeu, les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale décrocheront également leur billet pour la coupe du monde de la catégorie.



Moussa Bangaly



Composition des groupes :



Groupe A : Maroc, Tunisie, Égypte, Éthiopie



Groupe B : Côte d'Ivoire, Cameroun, Ouganda, RD Congo



Groupe C : Mali, Angola, Tanzanie, Mozambique



Groupe D : Sénégal, Afrique du Sud, Algérie, Ghana



