AS Réal de Bamako : Un président intérimaire aux commandes des Scorpions - abamako.com

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News Sport Article Sport AS Réal de Bamako : Un président intérimaire aux commandes des Scorpions Publié le jeudi 14 mai 2026 | L’Essor

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Avec l'élection de Me Famakan Dembélé dans le comité exécutif de la Fédération malienne de football, un président intérimaire a été nommé à la présidence de l’AS Réal de Bamako. L'annonce a été faite par le club le week-end passé.



Le nouveau président des Scorpions de Bamako s’appelle Mahamadou Wagué. Il a été officiellement nommé le samedi dernier à la faveur d'une Assemblée générale tenue par le club. "La famille de l’AS Réal de Bamako a désormais un nouveau président par intérim. À l’issue de la 13ᵉ session extraordinaire du Conseil d’Administration, M. Mahamadou Wagué, jusque-là 1er Vice-président des Scorpions, a été désigné pour assurer la présidence du club pour une période de trois mois, avant la tenue des prochaines élections", peut-on lire dans un communiqué publié par le club.





Décrit comme un homme engagé et acteur impliqué dans la vie du Réal, le président Wagué aura pour mission de poursuivre le travail dans un esprit d’unité, de stabilité et de développement du club, a précisé le club ajoutant que la grande famille des Scorpions souhaite au nouveau leader plein succès dans cette nouvelle responsabilité.



A noter que ce changement à la tête de l’AS Réal intervient à la suite de l'élection de Me Famakan Dembélé en tant que nouveau membre de la Fédération malienne de football. Pour des raisons d’incompatibilité entre les deux fonctions avec ses risques de conflits d’intérêts, il a alors dû céder la présidence du club.



Moussa Bangaly



