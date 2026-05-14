Ça se passe au Grin : Trop de confusion au grin - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Ça se passe au Grin : Trop de confusion au grin Publié le jeudi 14 mai 2026 | Mali Tribune

Tweet



Les récents événements survenus au Mali, qu’il s’agisse de l’attaque terroriste contre Kati, de l’annonce de la mort du général Sadio Camara...



Les récents événements survenus au Mali, qu’il s’agisse de l’attaque terroriste contre Kati, de l’annonce de la mort du général Sadio Camara, du blocus imposé par les groupes armés ou encore de l’arrestation de plusieurs personnes présentées comme des complices ont profondément semé le doute dans les esprits.





Au grin, les discussions sont devenues particulièrement animées. Malgré les explications fournies par les canaux officiels, beaucoup peinent à comprendre le véritable enchaînement des faits. Les versions se multiplient, les analyses divergent, et chacun semble détenir ses propres sources d’information.



Dans cette atmosphère de confusion, il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Les certitudes vacillent, les opinions s’affrontent, et les débats prennent parfois une tournure passionnée.



Au grin, une seule réalité s’impose : chacun a son canal d’information, mais plus personne ne sait réellement qui a raison et qui a tort.



Ibrahima Ndiaye



