Curage des collecteurs et caniveaux : Près de 770 km concernés à travers le pays - abamako.com

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News Politique Article Politique Curage des collecteurs et caniveaux : Près de 770 km concernés à travers le pays Publié le jeudi 14 mai 2026 | L’Essor

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La ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mme Doumbia Mariam Tangara, a procédé ce jeudi 14 mai 2026 au lancement des travaux de curage des collecteurs et caniveaux au titre de 2026. La cérémonie s’est tenue au terrain Chaba à Lafiabougou en Commune IV du District de Bamako.





Cette opération qui vise à prévenir les inondations pendant l’hivernage, prévoit le curage de près de 770 kilomètres linéaires de collecteurs et caniveaux à travers le pays.



À Bamako, les interventions porteront sur 348 kilomètres d’ouvrages de drainage, pour un coût estimé à plus de 3,3 milliards de Fcfa, financés par le Budget national et le Projet de Résilience urbaine de Bamako.



Dans les autres localités du pays, 421 kilomètres de collecteurs et caniveaux seront également curés pour un montant prévisionnel de plus de 972 millions de Fcfa. Les travaux concernent notamment le curage, le désherbage, l’enlèvement des déchets et l’évacuation des déblais vers des sites appropriés, dont la décharge finale contrôlée de Noumoubougou pour les opérations menées dans le District de Bamako.



Selon Mme Doumbia Mariam Tangara, cette initiative s’inscrit dans les mesures anticipatives décidées par les autorités afin de protéger les populations et les infrastructures contre les éventuelles inondations.



La ministre a exhorté les citoyens à ne plus utiliser les caniveaux comme dépotoirs. Elle a souligné que les déchets solides et les gravats empêchent l’écoulement normal des eaux pluviales. « La prévention des inondations est une responsabilité partagée », a-t-elle déclaré, tout en appelant les entreprises et les services techniques à assurer une exécution rigoureuse des travaux.

Makan SISSOKO

