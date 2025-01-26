Santé publique : Le fléau des alcools frelatés menace la jeunesse malienne - abamako.com

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News Société Article Société Santé publique : Le fléau des alcools frelatés menace la jeunesse malienne Publié le jeudi 14 mai 2026 | La Revelation

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« Tignetiki », « Tiéfari », « Force tranquille », « Ricks whisky cola », « OJ », « KING », « FAX » ou encore « Kumpel » : ces noms, devenus familiers dans les rues de Bamako, cachent une réalité mortifère. Accessibles et redoutablement puissants, ces alcools frelatés s’imposent sur un marché en pleine expansion, au mépris total des règles sanitaires.

Autrefois importées, ces boissons de qualité douteuse font désormais l’objet d’une production locale artisanale aux contours opaques. Des unités de fabrication clandestines pullulent dans les quartiers, déversant sur le marché des quantités massives de produits qui échappent à tout contrôle de qualité. Le silence des autorités face à cette prolifération « sauvage » inquiète de plus en plus les observateurs.

Le 5 avril 2026, au cœur de la Commune III du district de Bamako, le constat est sans appel : les débits de boissons ne désemplissent pas. L’attraction principale ? Les « raccourcis ». Dans le jargon des consommateurs, il s'agit de boissons au taux d’alcool extrêmement élevé, vendues en canettes ou en sachets pour quelques pièces seulement. Ici, l’objectif est simple : s’enivrer rapidement et à moindre coût, sans se soucier de la provenance du breuvage.

Désormais, certains opérateurs véreux n'importent plus que les ingrédients chimiques, réalisant le mélange et le conditionnement sur place, souvent dans des conditions d'hygiène déplorables.

Selon un spécialiste du Laboratoire National de la Santé (LNS), la situation est alarmante. « L’heure est grave. Avec la baisse du pouvoir d'achat, ces produits sont devenus l’unique recours de nombreux consommateurs », alerte-t-il.

Pourtant, les dénonciations se font rares. « Derrière ces unités clandestines se cachent des "gros bonnets" influents, prêts à tout pour protéger leur business. Les citoyens ont peur des représailles », explique un agent du LNS sous couvert d'anonymat. Pour échapper aux rares contrôles, ces usines de fortune se déplacent fréquemment de quartier en quartier.

Les risques pour l'organisme sont dévastateurs. La consommation de ces alcools non raffinés, contenant parfois du méthanol ou d'autres solvants industriels, peut provoquer des cancers foudroyants, des atteintes irréversibles du système nerveux et une cécité totale à long terme.

Face à cette menace de grande ampleur, une question demeure : quand le ministère de l’Industrie et du Commerce déclarera-t-il enfin une guerre ouverte aux producteurs et importateurs de ces poisons ? Faut-il attendre une tragédie nationale pour que des mesures de saisie et d'interdiction formelle soient appliquées ? L’inaction actuelle ressemble à une non-assistance à jeunesse en danger.

Nous y reviendrons!

