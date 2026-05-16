Le général Ismaël Wagué valide 86 sous-projets pour accélérer le relèvement et la stabilisation du Sahel - abamako.com

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News Politique Article Politique Le général Ismaël Wagué valide 86 sous-projets pour accélérer le relèvement et la stabilisation du Sahel Publié le samedi 16 mai 2026 | aBamako.com

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Le ministre d’État chargé de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général Ismaël Wagué, a présidé, vendredi 16 mai 2026, la 9e session du Comité national de validation des sous-projets du Projet de relèvement et de stabilisation du Sahel.



Cette rencontre marque une étape importante dans la mise en œuvre du programme, avec le passage à une phase opérationnelle concrète destinée à améliorer les conditions de vie des communautés locales à travers une approche de développement participatif.



Au cours des travaux, le comité a examiné et validé un portefeuille de 86 sous-projets identifiés à partir des besoins exprimés par les régions bénéficiaires du programme. Ces initiatives concernent six secteurs prioritaires, notamment l’agriculture, la santé, l’hydraulique, l’énergie et d’autres domaines essentiels au développement socioéconomique des localités concernées.



Selon les responsables du projet, le secteur de l’hydraulique demeure le plus représenté parmi les sous-projets validés, traduisant l’importance des besoins en accès à l’eau potable et en infrastructures hydrauliques dans les zones du Sahel.