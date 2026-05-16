Mali-ArabieSaoudite: Bamako condamne l’entrée illégale d’un journaliste d’Al Arabiya et dénonce une atteinte à sa souveraineté - abamako.com

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News Politique Article Politique Mali-ArabieSaoudite: Bamako condamne l’entrée illégale d’un journaliste d’Al Arabiya et dénonce une atteinte à sa souveraineté Publié le samedi 16 mai 2026 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Bamako : ouverture d`un séminaire sur la Coopération internationale au bénéfice des États du Sahel

Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a animé, ce mardi 22 octobre 2024, la leçon inaugurale du Séminaire de l’École de Maintien de la Paix, sous le thème : « Coopération internationale au bénéfice des États du Sahel : défis, enjeux et perspectives ». Tweet



Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali a notifié aux Autorités du Royaume d’Arabie Saoudite sa vive désapprobation, suite à l'entrée illégale sur le territoire malien de Monsieur Ibrahim Moustapha, correspondant de la télévision d'État Al Arabiya et de sa succursale Al Hadath, en violation flagrante de la souveraineté du Mali et en complicité avec des groupes terroristes.



Le Ministère a formellement récusé les informations mensongères et dénuées de tout fondement, publiées par le susnommé, et dont l'objectif était de jeter le discrédit sur les Forces de Défense et de Sécurité du Mali.



Il a déploré ce manquement grave aux règles d'éthique et de déontologie journalistique, et attiré l'attention sur le fait que de tels agissements, inacceptables, de la part de médias basés en Arabie Saoudite, pays frère et ami historique du Mali, sont de nature à entacher les relations bilatérales entre les deux pays.



Au regard de la gravité de tels comportements malveillants passibles de sanctions, conformément à la réglementation en vigueur en République du Mali, le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale réaffirme, par cette même occasion, qu’aucune action d’un pays qui violerait la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’unité du Mali ne sera tolérable.