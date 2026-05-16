Politique Mali-ArabieSaoudite: Bamako condamne l’entrée illégale d’un journaliste d’Al Arabiya et dénonce une atteinte à sa souveraineté
Publié le samedi 16 mai 2026 | aBamako.com
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Bamako : ouverture d`un séminaire sur la Coopération internationale au bénéfice des États du Sahel
Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a animé, ce mardi 22 octobre 2024, la leçon inaugurale du Séminaire de l’École de Maintien de la Paix, sous le thème : « Coopération internationale au bénéfice des États du Sahel : défis, enjeux et perspectives ».