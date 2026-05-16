FAMa : plusieurs frappes aériennes contre des groupes terroristes à Djafarabé, Ber et Gao - abamako.com

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News Politique Article Politique FAMa : plusieurs frappes aériennes contre des groupes terroristes à Djafarabé, Ber et Gao Publié le samedi 16 mai 2026 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Remise de clés de quatre hélicoptères MI171 à l`armée malienne

Le président de la Transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis ce vendredi 26 novembre 2021 les clés de quatre hélicoptères de manœuvre Mi-171 au ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, à la Base aérienne 101 de Sénou. Tweet

Le Chef d’État-major général des armées informe l’opinion nationale que, dans le cadre des missions de reconnaissance offensive en cours sur l’ensemble du territoire national, les vecteurs aériens des Forces armées maliennes (FAMa) ont mené avec succès, ce vendredi 15 mai 2026, des frappes ciblées contre des groupes armés terroristes dans plusieurs localités.



La première frappe a visé, à 9 kilomètres à l’ouest de la localité de Djafarabé, un important refuge de groupes armés terroristes. À l’issue de l’intervention, le refuge a été entièrement détruit. Les opérations de reconnaissance se poursuivent dans la zone.



Une deuxième frappe, effectuée dans le secteur d’Inghousma, à 92 kilomètres au nord-est de la ville de Ber, a permis de détruire totalement un véhicule de type Land Rover Prado appartenant à des groupes armés terroristes en mouvement vers la localité de Tine Temarina.



Une troisième frappe, menée avec succès à 60 kilomètres au sud-est de la ville de Gao, a visé un important groupe armé terroriste. L’évaluation du bilan fait état de plusieurs terroristes neutralisés ainsi que de nombreuses motos détruites.



Le Chef d’État-major général des armées félicite les FAMa pour leur détermination et leur engagement sans faille au service de la défense nationale.