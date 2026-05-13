Mali-Russie: La 2e session de la Commission intergouvernementale russo-malienne s’est tenue à Kazan - abamako.com

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News Politique Article Politique Mali-Russie: La 2e session de la Commission intergouvernementale russo-malienne s’est tenue à Kazan Publié le dimanche 17 mai 2026 | Ministère de l’Énergie de la Fédération de Russie

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Sergueï Tsivilev, conjointement avec le Ministre de l’Économie et des Finances de la République du Mali, M. Alousséni Sanou, a coprésidé la 2e session de la Commission intergouvernementale russo-malienne sur la coopération commerciale et économique.



L’événement s’est également déroulé en présence du Raïs de la République du Tatarstan, Roustam Minnikhanov, ainsi que de représentants des ministères des deux pays.



Ouvrant la session, le Ministre russe de l’Énergie a souligné le caractère stratégique de la coopération entre les deux États



« Le Mali est l’un des partenaires et alliés prioritaires de la Russie sur le continent africain. Nous sommes déterminés à poursuivre un travail actif en vue de la mise en œuvre des accords conclus entre les dirigeants de nos pays », a-t-il déclaré.



Le Ministre a remercié la partie malienne pour son orientation vers des résultats concrets et pour son approche constructive.



« La délégation malienne est arrivée à Kazan à un moment difficile pour la République. Huit ministres se sont réunis pendant plusieurs jours et ont activement visité des entreprises du Tatarstan. Cela confirme le caractère prioritaire accordé par les autorités maliennes au développement des relations avec la Russie », a souligné le Ministre de l’Énergie.



Sergueï Tsivilev a également exprimé ses condoléances à la partie malienne à la suite de la série d’attentats terroristes survenus en avril de cette année et a honoré la mémoire des victimes tombées au cours des combats.



Au cours de la réunion de la Commission intergouvernementale, les parties ont examiné la coopération dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des transports. Les discussions ont également porté sur les livraisons de céréales, d’engrais et de produits industriels.



Évoquant les domaines de coopération les plus prometteurs, le Ministre a mis en avant les projets conjoints dans le secteur de l’exploration et de l’exploitation des ressources minières.



« Rosgeologia développe sa coopération avec la République du Mali. Il est nécessaire d’établir une carte géologique et d’identifier les gisements existants. Il s’agit d’un travail de grande ampleur qui accroît considérablement l’intérêt des investisseurs pour la République du Mali », a indiqué le chef du département russe de l’énergie.



Sergueï Tsivilev a également relevé l’intensification de la coopération dans le domaine des transports.



« Nos partenaires maliens s’intéressent à la reconstruction du réseau ferroviaire existant, qui ne répond plus aujourd’hui aux besoins actuels. Nous sommes prêts à leur apporter notre assistance dans ce domaine. Ils manifestent également un intérêt pour le développement du transport fluvial », a-t-il déclaré.



Sergueï Tsivilev a également annoncé la signature d’un accord relatif à la fourniture de camions KAMAZ à la République du Mali.



La coopération dans le domaine de l’éducation a constitué un autre point important de l’ordre du jour. Il a été souligné que les projets éducatifs conjoints serviront de fondement à l’approfondissement futur de la coopération bilatérale.



Le Ministre a également annoncé l’envoi prochain d’une mission d’affaires russe au Mali.



Évoquant le rôle de cette Commission intergouvernementale dans le contexte du développement des relations entre la Russie et l’Afrique, il a indiqué que ce format servirait également de modèle pour le travail d’autres commissions intergouvernementales avec les partenaires africains, y compris les États de l’Alliance des États du Sahel.



Documents signés :



Protocole de la 2e session de la Commission intergouvernementale russo-malienne sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique



Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la normalisation entre Rosstandart et l’Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité (AMANORM).



Source : Ministère de l’Énergie de la Fédération de Russie.