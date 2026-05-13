Attaques terroristes à Bandiagara : Moctar Ousmane Sy donne de la voix - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Attaques terroristes à Bandiagara : Moctar Ousmane Sy donne de la voix Publié le dimanche 17 mai 2026 | Le témoin

Tweet





L e fils du célébrissime ministre, Apionnier de la au décentralisation Mali, a réagi aux drames subis par les populations de la régión, confrontées aux violences terroristes en fin de semaine dernière.



En tant que fils de Bandiagara, c'est avec une profonde douleur que j'ai appris les at taques ayant frappé les populations de Kori-Kori et de Gomossogou. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes barbares qui endeuillent nos familles et sèment la peur dans nos communautés. C'est en ces termes que s'est primé Moctar Ous mane Sy, jeune leader politique. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et exprimé sa solidarité aux populations affec extées, réaffirmant son soutien indéfectible à sa région. Il rejette également les suspicions de conflits ethniques:



Bandiagara a toujours été une terre de dignité, de courage et de vivre-ensemble. En-semble, unis et solidaires, nous surmonterons cette épreuve.



I Keita