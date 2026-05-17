Mali: Les FAMa neutralisent plusieurs terroristes lors de frappes aériennes au sud d’Aguelhok - abamako.com

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News Politique Article Politique Mali: Les FAMa neutralisent plusieurs terroristes lors de frappes aériennes au sud d’Aguelhok Publié le dimanche 17 mai 2026 | aBamako.com

© aBamako.com par A.S

Cérémonie de remise officielle et de présentation des aéronefs acquis dans le cadre de la LOPM

Bamako, le 04 octobre 2017 à la base aérienne de Sénou. Le Président de la République a, en compagnie de son ministre de la défense, réceptionné deux avions de transport de troupes et deux hélicoptères de combat qui s`inscrivent dans le cadre de la Loi d`Orientation et de Programmation Militaire (LOPM) 2015-2019. Tweet





L'État-Major Général des Armées informe l'opinion nationale que, dans le cadre des missions de reconnaissance offensive en cours sur l'ensemble du territoire national, les vecteurs aériens des Forces Armées Maliennes (FAMa) ont détecté, ce dimanche 17 mai 2026 dans la matinée, quatre points de regroupement de groupes armés terroristes situés à environ 55 km au sud de la localité d'Aguelhok.





Dans la foulée, les vecteurs aériens ont été immédiatement engagés afin de traiter les différentes cibles. Une série de frappes chirurgicales a permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire entièrement l'ensemble de leur logistique.



Les opérations de reconnaissance se poursuivent dans la zone.



Le Chef d'État-Major Général des Armées félicite les FAMa pour leur détermination et leur engagement sans faille au service de la défense nationale.