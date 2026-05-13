Dr Allaye Bocoum dément toute interdiction ciblée contre la famille de Choguel Maïga - abamako.com

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News Société Article Société Dr Allaye Bocoum dément toute interdiction ciblée contre la famille de Choguel Maïga Publié le lundi 18 mai 2026 | Autre presse

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Le Dr Allaye Bocoum a apporté un démenti formel aux informations relayées sur les réseaux sociaux évoquant un refus de visite visant les proches de l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.



Dans une déclaration publiée ce lundi 18 mai 2026 à Bamako, il précise que la suspension des visites dans les maisons d’arrêt est une mesure générale appliquée depuis le 25 avril 2026, à la suite des attaques terroristes coordonnées contre le Mali, et qu’elle ne concerne pas spécifiquement l’ancien chef du gouvernement.

Le Dr Bocoum rappelle toutefois que Choguel Maïga est détenu depuis le 19 août 2025, soit depuis plus de neuf mois, sans avoir encore été présenté à un juge.