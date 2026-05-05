Biram Dah Abeid face aux campagnes de fragilisation : Entre confiance politique et résilience - abamako.com

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News Société Article Société Biram Dah Abeid face aux campagnes de fragilisation : Entre confiance politique et résilience Publié le lundi 18 mai 2026 | Le challenger

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Depuis plusieurs semaines, une nouvelle séquence politique semble se dessiner autour de Biram Dah Abeid



Arrestations de proches, tensions internes, départs dans son entourage et multiplication des attaques sur les réseaux sociaux : tout indique l’existence d’une pression accrue visant l’une des figures les plus visibles et les plus influentes de l’opposition mauritanienne.





Rien de tout cela n’est véritablement nouveau. Biram Dah Abeid a déjà traversé, à plusieurs reprises, des campagnes similaires. Depuis des années, son parcours politique est jalonné d’offensives médiatiques, de tentatives de marginalisation et de crises internes qui ont parfois conduit au départ de cadres ou de collaborateurs importants. Mais s’il existe un trait récurrent dans sa trajectoire, c’est sans doute sa tendance à accorder une confiance importante à ses interlocuteurs. Par volonté d’ouverture, de rassemblement ou de consolidation de son projet politique, Biram a souvent fait le choix de tendre la main, d’intégrer de nouveaux alliés ou de croire en la sincérité de certains partenariats. Cette posture, qui peut être interprétée comme une force dans un univers politique souvent dominé par la méfiance, constitue aussi l’une de ses vulnérabilités. En politique, la confiance mal calibrée expose aux désillusions. Plusieurs secousses ayant affecté son mouvement trouvent en partie leur origine dans des alliances fragiles, des ambitions divergentes ou des loyautés fluctuantes. Pour autant, réduire Biram à ces difficultés serait une erreur d’analyse. Depuis des décennies, son influence ne repose pas uniquement sur une organisation ou sur des alliances conjoncturelles. Elle s’enracine dans une cause profonde qui dépasse largement sa personne : la défense de la dignité des Haratines, la lutte contre les discriminations systémiques et contre les héritages persistants de l’esclavage en Mauritanie.



C’est cette profondeur politique et symbolique qui explique sa résilience. Malgré les campagnes, malgré les fractures internes et malgré les multiples tentatives d’affaiblissement, Biram Dah Abeid conserve une base populaire solide et une capacité de mobilisation remarquable. Les résultats électoraux en témoignent clairement. À trois reprises lors des élections présidentielles, il s’est imposé comme deuxième force politique du pays. Une performance qui confirme qu’il ne s’agit pas d’un acteur périphérique, mais d’un protagoniste central de la vie politique nationale. On peut contester ses méthodes, critiquer certaines décisions ou débattre de sa stratégie. C’est le propre de toute figure politique majeure. Mais une réalité demeure : on ne déploie pas autant d’énergie contre un homme sans poids politique. En politique, les campagnes les plus virulentes visent rarement les figures insignifiantes. Elles ciblent ceux qui dérangent des équilibres établis, cristallisent des aspirations populaires ou incarnent une alternative crédible. L’histoire récente de Biram Dah Abeid montre d’ailleurs une constante : chaque période de forte pression a souvent précédé une phase de reconstitution politique et de retour en force. C’est peut-être là le paradoxe de sa trajectoire : ses vulnérabilités humaines, notamment cette confiance parfois excessive envers certains interlocuteurs, l’exposent régulièrement à des secousses ; mais son ancrage populaire et la portée historique de son combat lui permettent, jusqu’ici, de survivre à des crises qui auraient politiquement détruit bien d’autres acteurs. Au fond, la question dépasse Biram lui-même. Elle renvoie à la place qu’occupe encore aujourd’hui la question haratine, la lutte contre les inégalités structurelles et le rapport du système politique mauritanien aux figures contestataires qui émergent hors des cadres traditionnels. C’est précisément pour cette raison que Biram continue de susciter autant d’adhésion que d’hostilité…





7 mai 2026, Sy Mamadou, Paris, France



