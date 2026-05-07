Patriote dans l’âme - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Patriote dans l’âme Publié le lundi 18 mai 2026 | Le challenger

Tweet



Un réflexe républicain qui devrait être contagieux. C’est celui qu’a Oumou Sall Seck de profiter de toutes les tribunes ...



Un réflexe républicain qui devrait être contagieux. C’est celui qu’a Oumou Sall Seck de profiter de toutes les tribunes où elle est présente pour lancer des appels à la prise de conscience et à la mobilisation collective afin de triompher du terrorisme. Selon elle, chaque Malien doit prendre soin du Mali comme d’un «bien personnel», en commençant par contribuer à la lutte contre ce fléau.



Refus de vente?



Selon plusieurs témoignages, la Sotraka a reçu du gasoil depuis mercredi 6 mai dernier, qu'elle n’a toujours pas commencé à vendre, ce qui explique pourquoi on constate une longue file de véhicules devant sa station située à Kalaban Coura, sur la route de l’aéroport. Un refus de vente comme le pensent de nombreux client?



Une autre raison dont ces derniers n'ont pas encore connaissance? Au Mali, le refus de vente est interdit parla loi lorsqu'elle est injustifiée, notamment lorsqu'elle vise à créer une pénurie ou à spéculer sur les prix. Ce quiveut dire qu'un vendeur peut refuser une vente si le motif est légitime : soit la demande est anormalement élevée par rapport aux besoins du client, soit la demande est contraire aux habitudes de vente ou aux usages commerciaux (modalités de paiement, horaires) soit le produit n'est pas en stock. Le refus peut être aussi expliqué par des motifs de sécurité, de santé ou de morale publique.





Des mesures sur la route de l’aéroport



Selon les autorités aéroportuaires, les voies d’accès à l’Aéroport International Président Modibo Kéita sont désormais réservées exclusivement aux usagers de l’aéroport et au personnel des services installés dans le domaine aéroportuaire. Les tronçons concernés sont : la voie de Faladiè, du rond-point de l’OMAP jusqu’à l’aéroport ; l’Avenue de l’AES (voie de Kalaban-Coura), du monument « Bienvenue » jusqu’à l’aéroport. Les autorités appellent la population au respect strict de cette mesure, dont l’application sera assurée par les forces de sécurité.





Rassemblées par la Rédaction

