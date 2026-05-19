CAP 2026 : 19 186 candidats à l’assaut des épreuves au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique CAP 2026 : 19 186 candidats à l’assaut des épreuves au Mali Publié le mardi 19 mai 2026 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Lancement des épreuves du DEF 2024: «L’Éducation est le cœur battant de la nation » (premier ministre)

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokalla MAÏGA, a procédé, ce lundi matin, 3 juin 2024, au lancement des épreuves écrites du Diplôme d’Études Fondamentales (DEF), session de juin 2024, au Groupe scolaire de Kalaban Coura, en commune V du district de Bamako Tweet





Le ministre de l’Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savane, a lancé ce lundi 18 mai 2026 les épreuves écrites du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) au Centre de Formation Professionnelle Soumaoro Kanté.



Cette cérémonie a réuni plusieurs responsables administratifs et acteurs du secteur éducatif venus encourager les candidats.



Au total, 19 186 candidats participent à cette session 2026 sur toute l’étendue du territoire national, soit une hausse de 2 979 candidats par rapport à l’année précédente.



À travers ce lancement, le ministre a salué les efforts des encadreurs et encouragé les candidats à faire preuve de discipline et de confiance pour réussir cet examen important de la formation professionnelle au Mali.