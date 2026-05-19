Le Ministre Oumou Sall Seck aux jeunes : « Le Mali reste debout malgré les épreuves » - abamako.com

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News Politique Article Politique Le Ministre Oumou Sall Seck aux jeunes : « Le Mali reste debout malgré les épreuves » Publié le mardi 19 mai 2026 | aBamako.com

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Ce lundi 18 mai 2026, Madame Oumou Sall Seck, Ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a effectué une visite d’échanges dans plusieurs centres de formation professionnelle afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de paix, de patriotisme et de responsabilité citoyenne.



Cette initiative intervient dans un contexte marqué par l’attaque terroriste du 25 avril 2026 ayant coûté la vie au Général d’Armée Sadio Camara. À cette occasion, la Ministre a déclaré :



« Le Mali a été frappé, mais le Mali reste debout. Restons unis et vigilants. »

La tournée a conduit Madame le Ministre au CFP de Missabougou, à Rosey des Métiers ainsi qu’au CFP de Sénou, où elle a échangé avec les apprenants, les formateurs et les responsables des établissements.



Dans ses interventions, elle a invité les jeunes au calme, à la vigilance et à l’amour de la patrie, tout en les exhortant à éviter la tentation du gain facile et à privilégier le travail, la solidarité et la citoyenneté.



Les responsables des différents centres ont salué cette démarche qu’ils considèrent comme un important message d’espoir, de sensibilisation et de soutien à la jeunesse malienne.