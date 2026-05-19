Armée : Les FAMa frappent des cibles ennemies dans le secteur de Tombouctou - abamako.com

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News Politique Article Politique Armée : Les FAMa frappent des cibles ennemies dans le secteur de Tombouctou Publié le mardi 19 mai 2026 | aBamako.com

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L'État-Major Général des Armées informe l'opinion nationale que, dans le cadre d'une mission de reconnaissance menée ce mardi 19 mai dans le secteur de Tombouctou, une surveillance a permis d'identifier cinq (05) véhicules pick-up chargés, accompagnés d'individus suspects, autour d'un point de stationnement.



Au total, quatre (04) frappes ont été effectuées sur ces cibles ennemies.



Bilan provisoire :



* Deux (02) véhicules totalement détruits et en flammes;



* Plusieurs individus présents à proximité des véhicules neutralisés.



Les opérations de reconnaissance et d'évaluation des dégâts sont actuellement en cours.







Le Chef d'État-Major Général des Armées félicite les FAMa pour leur détermination et leur engagement au service de la Défense nationale